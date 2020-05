Ilary Blasi mostra a tutti il look e colpiscono subito le sue scarpe. Ecco quanto costano

Iniziata la Fase 2, anche Ilary Blasi sta piano piano tornando alla normalità. Attiva come non mai su Instagram, anche dopo la fine della quarantena non perde occasione per aggiornare i suoi tantissimi fan che qualche giorno fa ha ‘sfidato’ in un’acrobazia ginnica di coppia che lei ha eseguito alla perfezione con il marito, Francesco Totti.

E proprio con lui domenica scorsa si è concessa una passeggiata in incognito per le vie della Capitale. Ed è successa una cosa rarissima: nessuno ha riconosciuto la coppia, tra le più amate e solide del mondo dello spettacolo! Francesco e Ilary indossavano infatti le mascherine sul viso e quindi sono passati inosservati. Poi però hanno condiviso quell'uscita sui rispettivi profili social e quello che invece non è sfuggito per niente è stato il look della bella conduttrice romana.

























Per il tour della Città Eterna, tra uno scatto al Pantheon e uno di un bacio a Fontana di Trevi, per la sua prima uscita dopo tante settimane di isolamento Ilary non ha rinunciato alla sua passione per i capi extra lusso. Ha puntato sul total black con leggings aderenti e una t-shirt con le maniche a tre quarti e accessori griffatissimi.















Ha indossato una borsa marsupio di Chanel (modello vintage di pelle nera che sui siti di usato viene venduta a 1.600 euro) e anfibi Monolith di Prada che costano la bellezza di 1.300 euro. Nelle scorse ore, sempre su Instagram, ha mostrato un altro look scelto per la giornata. Semplice ma ancora una volta ricco di dettagli che non sono passati inosservati.











Tra le Storie la moglie di Francesco Totti si è ripresa davanti allo specchio con indosso una maglia a fantasia zebrata corta e a maniche lunghe e un paio di jeans chiari un po’ strappati. Ma ancora una volta a saltare agli occhi sono le sue scarpe. Scarpe che danno un tocco glamour all’intero outfit ma che non sono alla portata di tutte. Nel dettaglio Ilary sfoggia un paio di mocassini con il tacco medio di Gucci con frange sulla parte superiore e l’iconica doppia G laterale. Il prezzo? 595 euro…

