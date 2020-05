“Mezzucci”. Serena Enardu contro Pago. Le parole dell’ex tronista

La storia tra Pago e Serena Enardu sembra ormai arrivata al capolinea. I due si erano lasciati durante Temptation Island e lui aveva sofferto terribilmente, poi si sono rimessi insieme al Grande Fratello. È stata lei a fare di tutto pur di tornare con il suo ex. Una volta usciti sembravano andare d’amore e d’accordo ma poco dopo la loro storia si è conclusa di nuovo. E Pago a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, senza specificare il motivo della loro rottura si è limitato a dichiarare:

"È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d'amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male. Parlerò quando mi sentirò di farlo". Tutti ovviamente erano curiosi di sapere cosa fosse successo ma Pago non ha aggiunto altro. Allora Serena Enardu ha deciso di replicare e dire la sua. Lo ha fatto tramite alcune storie di Instagram.

























Nelle storie Serena Enardu non esplicito riferimento al suo ex ma si capisce che parla di lui, specie perché parla delle famose "cose gravissime" di cui Pago aveva parlato a Chi. La Enardu spiega che non è successo nulla di grave. "Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. C'è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere, chissà cosa, chissà quando" dice la Enardu su Instagram. La curiosità di tutti cresce. Cosa sarà mai successo?















E continua dicendo: "Chi se ne frega, tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro utilizza questi mezzucci poco chiari per far credere qualcosa alle persone", ha voluto precisare la ex tronista sul social per difendersi. E ha cercato di mettere i fan dalla sua parte: "Non è successo proprio niente, ragazzi", ha detto in chiusura. La faccenda non è chiara e c'è ancora del mistero.









Dopo la rottura, durante la quarantena, anche Miriana Trevisan era intervenuta sulla questione dicendo che lei e Pago si erano visti e che lui aveva anche dormito a casa sua. In un successivo intervento aveva specificato che si erano visti per il bene del figlio e che comunque lei non sapeva nulla della fine della storia tra il suo ex e Serena Enardu.

