Enrico Lucci straziato dal dolore per la morte del suo mentore Claudio Ferretti. Il giornalista del Tg3, storico volto televisivo del Giro d’Italia, aveva lavorato anche a Telesogni, il programma condotto da Umberto Broccoli che ha visto l’esordio in televisione di Enrico Lucci, poi diventato celebre giornalista de Le Iene. La morte di Claudio Ferretti è stata per Lucci un duro colpo. “Claudio Ferretti persona rara. È stato un onore” ha scritto Enrico Lucci sui social a didascalia di una foto con Ferretti.

L'ex giornalista de Le Iene aveva parlato del suo mentore già lo scorso anno, nell'ambito di un'intervista a La Vita in diretta. Le sue parole: "L'ho conosciuto durante l'occupazione dell'università di Lettere, chiamarono uno studente e l'assemblea votò me. Arrivai in Rai e lo conobbi per tre secondi. Poi sono andato a lavorare a una televisione di Genzano, si chiamava Rete Azzurra" aveva raccontato all'epoca Enrico Lucci.

























"Chi è la persona più importante che ho conosciuto in vita mia? Mi chiesi. Un anno fa Claudio Ferretti, era la risposta. Lo chiamai e lui non ricordava chi fossi. Gli dissi che cercavo qualcuno che mi insegnasse a fare questo mestiere, volevo aggrapparmi a uno che me lo dicesse. Gli chiesi qualche consiglio e la cosa bella della vita è che incontri delle persone meravigliose in un momento giusto. Io ero uno sconosciuto ma lui mi disse di venire a via Teulada per insegnarmi a fare un servizio" disse Enrico Lucci a La Vita in diretta.















E ancora: "Per tre anni l'ho massacrato, stavo qua fuori dalla Rai ad aspettarlo. Dopo tre anni gli assegnarono un programma e mi proposi, quindi mi chiamò per farmi fare un contratto di collaborazione con la Rai". Claudio Ferretti iniziò la sua carriera come conduttore del Tg3 poi gli furono affidati vari programmi sportivi quali "È quasi goal", "Telesogni" e "Anni azzurri". Negli anni '90 diventò il capo della redazione sportiva del Tg3.















Non solo: fino al 2000 Claudio Ferretti fu l’uomo del Giro d’Italia. Fu infatti lui ad acocmpagnare gli spettatori lungo il ciclistico più seguito. Ma Claudio Ferretti fu anche autore di libri come “RicordeRai” e “Mamma Rai”, “Tutto il ciclismo”. Nel 2010, poi, per festeggiare i 50 anni del programma Tutto il calcio minuto per minuto, è tornato alla conduzione del programma per una puntata speciale.

