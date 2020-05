Questa lunga reclusione ci ha cambiati, è innegabile. Siamo diventati più insicuri, più impauriti, ci sentiamo fragili e deboli, sempre più consapevole che non possiamo cambiare nulla… In questo periodo ci è mancato vedere i nostri amici, i nostri parenti, andare in palestra, uscire per fare shopping, andare dall’estetista e dal parrucchiere. Ora, però, possiamo finalmente avere almeno dei capelli “umani”: i saloni hanno riaperto e possiamo tornare ad avere un aspetto presentabile.

Nel frattempo, in tante abbiamo messo le mani da sole nei nostri capelli: abbiamo tagliuzzato, accorciato, tinto e il risultato non è certo strabiliante ma è stato necessario adattarci e lo abbiamo fatto. Anche le star hanno fatto da sole. D’altronde se i capelli necessitavano un aiuto, non potevamo non ascoltare il loro richiamo. Oltre a noi, anche Dua Lipa, Miley Cyrus, Lana Del Rey, hanno provveduto a sistemarsi i capelli come hanno potuto. Ma c’è chi ha fatto delle scelte estreme. Continua a leggere dopo la foto

























Per esempio la giovanissima Selena Gomez che ha stravolto completamente il suo look lasciando i fan a bocca aperta. Un fan account della popstar ha pubblicato su Twitter alcune sue foto con un’acconciatura insolita: da un lato c’erano i capelli tagliati sul pavimento, dall’altro uno scatto di Selena di profilo con la testa tutta rasata. Ma come? Ma dove sono andati a finire i suoi bei capelli scuri? Continua a leggere dopo la foto















“Selena Gomez ha condiviso il suo nuovo look sulle Instagram Stories”, si legge a didascalia dello scatto. I fan sono rimasti completamente senza parole. In tanti hanno commentato quello scatto e la sua decisione di tagliarsi tutti i capelli restando completamente rasata. Le reazioni sono state talmente tante che il fan account è stato costretto a svelare la verità. Nulla di vero. Selena Gomez non si è tagliata i capelli… Continua a leggere dopo la foto









.@SelenaGomez shared her new look on her Instagram story. 🤍 pic.twitter.com/s6XBxMaQl3 — Jelle (@wantIoves) May 19, 2020

E quella foto era solo uno scherzo fatto con Photoshop. L’autore era partito da una foto vera e poi l’aveva modificata per fare uno scherzo a tutti. Solo che tutti ci sono cascati e la notizia è diventata virale. Qualcosa gli è sfuggita di mano e si è sentito costretto a svelare la verità. “Ragazzi, è uno scherzo, Selena non si è rasata i capelli” ha scritto poi. E Selena Gomez? Per il momento non ha reagito.

Arisa, cambio look radicale e ‘avvertimento’: “Guai a chi fiata”. Foto