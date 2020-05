“Sono tornata alla base”. Karina Cascella non vedeva l’ora di far vedere a tutti il nuovo look

Karina Cascella è una che sa bene come alzare la temperatura e provocare. In tv come sui social, con le parole e anche con le immagini. Sul suo profilo Instagram l’ex opinionista di Uomini e Donne e oggi (o almeno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria) praticamente presenza fissa nei salotti di Barbara D’Urso e influencer, la campana ha saputo catturare immediatamente l’attenzione.

Tanto che non soltanto è tanto amata e apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza e per il suo carattere deciso, ma anche per la sua bellezza. Su Instagram, dove come tante altre vip è molto attiva e racconta il suo quotidiano, non è raro imbattersi in scatti a dir poco super sexy. Certo, anche lei in quarantena ha preferito abiti comodi e casual. (Continua dopo la foto)

























E infatti qualche giorno fa, stufa di vedersi con la tuta, ha aperto l’armadio e fatto delle prove: “Sto facendo delle prove per capire se quando tutto tornerà più o meno ‘normale’, sarò ancora in grado di fare dei giusti abbinamenti – ha scritto sotto a una foto con tacchi a spillo, top e minigonna – Non so voi.. ma io prima di giorno indossavo solo tute e felpone.. .pensate ora dopo due mesi e mezzo chiusa in casa”. (Continua dopo la foto)















E poi la questione parrucchiere. Anche Karina, come tante donne famose e non, non vedeva l’ora di tornare a farsi bella dall’hair stylist di fiducia. E anche di tornare al ‘suo’ colore: il biondo platino. Fino a qualche giorno fa, infatti, la sua chioma era meno chiara. Quindi, dopo la visita al salone di bellezza, ha voluto subito mostrare il cambio look. (Continua dopo foto e post)











“Sono tornata alla base – scrive Karina a corredo del post che la vede con lo stesso colore di capelli di quando l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne – E mai come oggi sono felicissima del mio colore, non vedevo l’ora. E voi? Siete già andate dal parrucchiere?”. Sotto, nemmeno a dirlo, una marea di like e di commenti. “Bellissima” è l’aggettivo che ricorre di più.

