In questo periodo non si fa che parlare di Elena Morali. Dopo essere stata varie volte in tv per parlare di Nina Moric, stavolta la Morali ha avuto uno scontro con Taylor Mega. Cosa sta succedendo? Poco fa Elena Morali ha postato su Instagram una storia nella quale annuncia la rottura con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric: la Morali ha spiegato che ha rotto con Favoloso per risolvere alcune questioni con Daniele Di Lorenzo.

Poi una cosa strana: poco dopo ha cancellato la storia e si è mostrata di nuovo con Luigi Mario Favoloso e ha iniziato ad attaccare Taylor Mega mettendo in mezzo anche Di Lorenzo. Il motivo? Qualche tempo fa Daniele Di Lorenzo aveva detto cose non proprio piacevoli sul conto di Elena Morali. In pratica l'aveva definita una ragazza pronta a fare la fine di Sara Tommasi affidandosi a persone sbagliate. Elena Morali ha subito smentito. Ma tra i due non corre buon sangue.

























Hanno ancora delle cose da risolvere. Così, nell'attacco a Taylor Mega, Elena Morali ha messo in mezzo sia Tony Effe che Di Lorenzo accusando Taylor Mega di "dare il c**o" e "fare po***ini" in cambio di soldi, lusso e la possibilità di tornare in tv. Una stoccata micidiale. "Quando ho parlato di escort non parlavo di Elena Morali ma di un'altra ragazza di cui non farò il nome. Questa ragazza è stata cacciata da Mediaset a calci in c*lo".















E ancora: "Ha fatto un reality ed è durata una settimana perché si fa qualunque sostanza… cosa ha fatto la pu***na? Di scendere a Roma e firmare un contratto per un programma di Daniele.. dando il c**o e la bocca si ottengono queste cose… so come va il mondo" ha aggiunto. Questo le avrebbe detto Daniele. Stando a quanto rivela la Morali, sembra che la Mega non avrà mai un programma.









Che, sempre stando a quanto riportato dalla Morali, non saprebbe nemmeno parlare. Poi butta in mezzo Tony Effe: "Ma lo sai che quando la tua fidanzata va a Roma si sc**a Di Lorenzo?". Anche in questo caso, poco dopo l'attacco, le storie sono sparite… E ora che succederà? Se ne parlerà in tv?

