Quali coppie si metteranno alla prova a Temptation Island? Alcune sono già state segnalate e altre devono ancora dare la loro conferma. La lista si allunga anche per i tentatori e per le tentatrici. E nelle ultime ore un “appello pubblico” è stato lanciato da un volto noto che si è così candidato come tentatore. Toscano puro sangue, attore, e contraddistinto da uno sposalizio perfetto tra fascino e ironia. Scopriamo di chi si tratta.

Fare ridere una donna è sempre molto importante e lo sa bene il candidato tentatore per l’edizione 2020 di Temptation Island. La lista si riempe di nomi che convincono il pubblico italiano e proprio nelle ultime ore, l’affascinante attore toscano ha lanciato il suo “appello pubblico”. Con una diretta Instagram, così esordisce: “Fatemi fare il tentatore”. Da non crederci, l’appello viene lanciato proprio da Leonardo Pieraccioni. (Continua a leggere dopo la foto).

























Ma scherza o fa sul serio? Dall’attore toscano, abituato a lanciarsi sempre in cicloni sentimentali, ci si aspetta davvero di tutto. Il video è ironico, e Leonardo dà il buongiorno a tutti così. “Questo è un appello pubblico, fatemi fare il tentatore”. Poi si soffia il naso. Le premesse per conquistare il cuore di qualche bella naufraga ci sarebbero, ma siamo certi che Leonardo Pieraccioni sia davvero pronto a fare sul serio? La risposta inaspettata della Mennoia mette la pulce nell’orecchio: “Ti aspettiamo”, come quella di Betty Soldati: “Magari”. Mentre Vanessa Incontrada lascia solo tante risate. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram Appello pubblico Un post condiviso da @ leonardo_pieraccioni in data: 20 Mag 2020 alle ore 2:38 PDT

Nel frattempo si sa che lo show continua nella scelta delle coppie che hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore. Il cast non è ancora stato completato, ma la produzione del programma è sulla buona strada per comunicare i nomi dei prescelti. Proprio Raffaella Mennoia ha rilasciato alcuni dettagli sul reality delle tentazioni, assicurando che la redazione ha già provveduto a selezionare alcuni nomi. (Continua a leggere dopo la foto).









“Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti. Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi“. Rimane da definire “quando e in che modo tutto ciò sarà possibile”. Lo ha detto la Mennoia durante un’intervista rilasciata sul Magazine.

