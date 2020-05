“C’è tanto da guardare…”. Elisabetta Canalis, l’acrobazia è pazzesca (e si vede tutto). I fan perdono i sensi

Sempre pazzesca Elisabetta Canalis che come saprete ha trascorso questi mesi di Lockdown lontano dalla famiglia nella sua abitazione negli Usa. Come ben sappiamo la Canalis vive in America insieme al marito e alla figlia Skyler e da qualche mese nella loro bellissima casa sono arrivati anche un’amica dell’ex velina e i suoi due bambini, reduci da una calamità naturale che ha distrutto il loro paese. La Canalis e il marito che avevano una casa nella località hanno deciso di ospitare l’amica fin quando sarà necessario.

Bellissimo gesto. Non è difficile immaginare il rapporto che si è creato in questi mesi anche tra i bambini che ormai sono spessissimo insieme. Anche sul profilo Instagram della Canalis spesso e volentieri è possibile vedere le due donne intente a trascorrere del tempo insieme, cucinando o andando in spiaggia. Il tutto senza mai tralasciare la sua grandissima passione per il fitness, vi ricordiamo infatti che la donna qualche anno fa aprì una palestra insieme all'amica Maddalena Corvaglia.

























C'è da dire che questo periodo di Lockdown non ha certamente fermato la super Betta, che si è dedicata anima e corpo alla famiglia e allo sport. Da quando si +è trasferita in America la donna si è dedicata sempre al fitness aprendo anche una palestra che ora ha dato in gestione. Il coronavirus non le ha impedito di allenarsi quotidianamente come ha sempre fatto, anzi.















Molteplici sono state le storie e le dirette fatte dalla donna per spiegare anche ai principianti degli allenamenti da poter fare a casa con il poco materiale disponibile. Adesso che si può uscire a fare sport all'aperto la donna non ha perso l'occasione di uscire per provare anche delle nuove attrezzature per l'allenamento e il running.











Fino a ieri sera quando è successo di tutto. È apparsa in intimo in un video sul suo profilo ufficiale Instagram, intenta ad eseguire una divertentissima acrobazia. La donna aiutata da due amici ha provato a saltare più volte per infilare al volo dei pantaloni di tuta. Dopo svariati tentativi ci è riuscita egregiamente, sfoggiando un bellissimo sorriso soddisfatto! Brava Eli!

