Il 20 maggio Al Bano ha spento 77 candeline. Loredana Lecciso, con cui il cantante è tornato insieme e vive nella grande tenuta di Cellino San Marco, ha subito celebrato il suo compleanno su Instagram. La showgirl ha pubblicato una bella foto che la ritrae insieme al Leone di Cellino: “Buon compleanno Al” con tanto di cuoricini rossi a sottolineare tutto il suo amore.

Sotto un'immediata pioggia di auguri anche da parte dei fan della coppia. In quel momento, sul profilo di Romina Power, invece, nessun augurio o foto ricordo. E anche i figli del cantante non hanno condiviso alcun messaggio anche se sicuramente in privato non avranno mancato di festeggiarlo. Poi però, a sorpresa, è arrivata eccome la dedica di Romina in occasione del compleanno dell'ex marito.

























Dopo una lunga separazione, d'altronde Al Bano e Romina sono di nuovo uniti. Anche lei vive a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante che definisce "la mia famiglia" perché quando è scoppiata l'emergenza sanitaria era impossibilitata a tornare negli Usa. E anche se lui ha riscoperto i sentimenti per la Lecciso e i due oggi sono molto felici, non dimentica il rapporto con la ex con cui ha condiviso anche l'esperienza ad Amici.















Tornando al 77esimo compleanno di Al Bano, dopo Loredana anche Romina ha scelto di festeggiare pubblicamente il cantante con un post su Instagram ma l'ex moglie ha fatto di più, postando lo scatto di una torta personalizzata e ispirata alla musica con tanto di candeline. "Tanti auguuuuri Al Bano, tanti auguri a teeeeee!", ha scritto sotto.









Visualizza questo post su Instagram Tanti auguuuuri Albano, tanti auguri a teeeeee 🎉🎼🎤 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 20 Mag 2020 alle ore 7:58 PDT



Il triangolo amoroso Al Bano – Loredana Lecciso – Romina Power ha a lungo dominato la cronaca rosa. E il cantante più volte si è scagliato duramente contro il gossip ma nei fatti sembra proprio che il legame fra Romina e Al Bano non sia stato messo alla prova dal ritorno di fiamma del cantante con Loredana Lecciso. Così tanto che la Power ha organizzato una sorpresa per lui nel giorno del compleanno.

