Pochi giorni fa Elettra Lamborghini ha spento 26 candeline. Sulla torta in realtà c’era scritto “18” perché la cantante e star di Instagram, con la sua solita ironia, ha commentato con queste parole la serie di scatti del party in famiglia organizzato per il suo compleanno: “Happy birthday to me! Finally 18! Maggiorenne, yeeee!”.

Accanto a lei, in un giorno così speciale il padre Tonino Lamborghini, la madre Luisa Peterlongo, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia. Mancavano all'appello la sorella Ginevra e il fidanzato e futuro marito Afrojack, ma forse era lui che scattava le foto. Con Afrojack Elettra ha infatti trascorso tutta la quarantena, ma ha anche tenuto compagnia ai suoi tanti fan con Storie e video divertenti, tra ricette e allenamenti casalinghi.

























A proposito di palestra, oltre ad aver mostrato la sua, che è super tecnologica, i risultati dei suoi sacrifici a tavola e su panche e tapis roulant si vedono eccome. Tornando al giorno del suo compleanno, infatti, anziché indossare i suoi soliti capi appariscenti e sensuali fatti di paillettes, colori brillanti e dettagli maculati l'ereditiera tanto amata sui social ha puntato su una felpa cortissima che metteva in mostra proprio i suoi addominali scolpiti.















Ora che la cosiddetta Fase 2 è cominciata, poi, anche per Elettra Lamborghini è arrivato il tanto atteso momento di tornare a lavorare. E anche di fare una visita dall'estetista di fiducia che, e lo stesso vale per i parrucchieri, è tanto mancata a tutte le donne abituate a prendersi cura del proprio corpo affidandosi a professionisti. Poteva, allora, non far vedere ai follower il risultato?











Certo che no, anche perché Elettra Lamborghini ha ormai abituato il suo esercito di fan a sapere tutto o quasi del suo quotidiano. E così, tra le Storie, si è mostrata dopo aver fatto visita a un salone di bellezza: le lunghissime extension alle ciglia sono tornate. Ora la cantante ha uno sguardo ancora più intenso e sembra essere perfettamente truccata anche se non porta neppure un filo di make-up sul viso. “Sono viva, mi sono rifatta le ciglia e sono un po’ pentita però devo ritornare a lavorare”, ha detto nella clip in cui si riprende in primo piano, con i capelli legati.

