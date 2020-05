Investono un sacco della spazzatura col furgoncino: dentro quasi 1 milione di euro

La fortuna, a volte, è davvero dietro l’angolo. È accaduto alla famiglia Schantz, a bordo del loro camioncino, quando lungo il tragitto hanno visto due bagagli lasciati per strada. David ed Emily non potevano credere ai loro occhi, quando hanno scoperto che quei due bagagli scansati da tutte le macchine, in realtà, custodivano un vero e proprio tesoro. Scesi dal camioncino, l’intento era quello di togliere da mezzo la strada i ‘fagotti’. Poi la sorpresa.

Per David ed Emily Schantz non poteva che essere un giorno baciato dalla dea Fortuna: All’interno della borsa c’erano dei bagagli di plastica, e venivano indirizzati con qualcosa che diceva cassa di sicurezza”, hanno raccontato alla stampa locale. Ma una volta aperti i bagagli, gli Schanzt non potevano crederci: un milione di dollari stava tutto lì, davanti ai loro occhi. (Continua a leggere dopo la foto).

























David ed Emily Schantz potevano anche intascare il bottino, ma così non è accaduto. La coppia di fortunati ha raccontato a Indipendent di aver subito contattato la polizia, che ovviamente ha dato inizio alle indagini per poter risalire al proprietario dello tesoro. Al momento l’ipotesi che sta prendendo spazio sembra essere quella per cui i sacchi appartenessero al servizio postale degli Stati Uniti. (Continua a leggere dopo le foto).























Pare, dunque, che gli Schantz si trovassero nel posto giusto al momento giusto, ma l’onestà ripaga sempre e la coppia ha ritenuto doveroso denunciare il ritrovamento: “È difficile trovare qualcuno così onesto, disposto a restituire quasi un milione di dollari, è eccezionale da parte loro”, ha detto il maggiore Scott Moser. Rimane ancora da comprendere i motivi per cui quella somma considerevole di denaro si potesse trovare in strada. (Continua a leggere dopo la foto).

David Schantz ha detto che stava semplicemente facendo ciò che era giusto: “Fai la cosa giusta e restituiscila”, ha detto. “Perché non ci apparteneva”. La famiglia della Virginia è stata sicuramente fortunata, ma il gesto non passa inosservato e gli Schantz hanno dato una prova concreta di una insoluta onestà, che ha spinto la coppia a non fare diventare di legittima proprietaria ciò che non era destinato a loro.

