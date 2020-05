Anche Cristina Parodi sta piano piano tornando alla normalità. La giornalista e conduttrice, che vive a Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza sanitaria, è anche pronta per una nuova sfida. Con l’amica di sempre Daniela Palazzi si è infatti lanciate nel mondo dell’abbigliamento.

Da questa settimana in boutique e on-line, debutta la prima capsule collection di Crida, il loro nuovo marchio. La loro idea di moda? Sostenibile, facile da indossare, di qualità e completamente Made in Italy. "Ci abbiamo pensato tanto, erano anni che ci facevamo confezionare vestiti in seta o in cotone immaginati da noi. Poi non avendo più un programma quotidiano in tv e con molto più tempo libero a disposizione, ci siamo dette: 'ora o mai più' e ci siamo buttate con dieci abiti, una giacca e un trench", ha raccontato Cristina a Repubblica.

























"I nostri capi – ha proseguito la giornalista e volto della tv – si ispirano alle nostre città che dobbiamo poter tornare presto a visitare. E i modelli della nostra capsule hanno nomi come 'Firenze, Positano, Taormina, Roma, Venezia". Nelle ultime ore, poi, un'altra 'svolta' di Cristina Parodi che, a memoria, non ricordiamo in versione cuoca. Quella, semmai, è la sua famosa sorella Benedetta, regina dei fornelli sul web come in tv.















Ma chi dice che anche Cristina Parodi non sia un asso in cucina? La fantasia però, come spiega nel post in cui mostra tutte le fasi della preparazione di spaghetti al pomodoro, l'ha presa tutta la sorella: "Non ho grande fantasia in cucina (quella è andata tutta a @ziabene) e la domenica a pranzo preparo sempre gli spaghetti al pomodoro che però, a detta della mia famiglia, sono i migliori del mondo. Questa è una mia rarissima sequenza fotografica ai fornelli per augurare a tutti buona domenica e buona ripartenza domani".











Sulla bontà del piatto le crediamo sulla fiducia, ma quel che è certo è che anche in versione cuoca la giornalista è bella ed elegante come non mancano di farle notare i fan. Che hanno presto riempito le foto di un’inedita Cristina di like e complimenti: “Cara Cristina, sono certa della bontà dei tuoi spaghetti perché è nella semplicità che esce l’eccellenza”, “È bello vederti anche in queste vesti, sei sempre bella ed elegante”. E anche la sorella commenta: “Brava Cri! Anche io li ho mangiati e sono buonissimi”. Insomma, un successo.

