“È morta…”. Tommaso Zorzi in lacrime. La famiglia colpita dal grave lutto

Siamo abituati alla sua ironia, alla sua solarità, ma non in un momento così tanto delicato. L’influencer Tommaso Zorzi prende una pausa dai social e lo comunica in una diretta Instagram. Il video pubblicato da Zorzi non può che commuovere. Infatti viene comunicata a tutti la scomparsa della nonna. Tommaso non trattiene le lacrime. La scomparsa dell’amata nonna viene raccontata così.

"Sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna e abbiamo fatto una specie di funerale qui oggi", lo comunica piangendo, il giovane influencer, che proprio nel mese di aprile aveva annunciato la positività dell'amata nonna al Covid-19. Sempre nel video Instagram di aprile, Tommaso ha fatto un accorato appello: "Io ho una nonna in casa di cura, una casa di cura che ha chiuso subito le visite da quando è uscita questa notizia del Covid, una casa di cura molto responsabile. Purtroppo ci hanno chiamato oggi che, a distanza di due mesi, mia nonna è risultata debolmente positiva al Covid".

























"Il problema è che nelle strutture simili e nelle RSA non ci sono i presidi per contenere questo virus tra le persone più deboli di questa catena, non ci sono mascherine, guanti, tamponi, come fai a mettere del personale e delle persone all'interno di queste strutture? Perché la Regione, perché lo Stato non aiuta queste strutture? Questo mi chiedono oggi…". I motivi del decesso non sono stati spiegati.















Durante il video, Tommaso Zorzi non trattiene le lacrime e aggiunge, scusandosi: "Quindi è per questo che non ci sono, che non sono stato attivo. Speriamo di sentirci domani". L'influencer milanese non fornisce altro genere di spiegazioni, per cui non si conoscono i motivi del decesso della nonna. Il giovane milanese vanta un numero altissimo di follower e proprio nel mese di maggio ha presentato il suo primo prodotto editoriale dal titolo: "Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri".









Molti giovani volti noti dello spettacolo e della televisione sono cari amici del milanese, tra cui Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis, che sicuramente troveranno il modo di stare vicino a Tommaso, così come non mancheranno le manifestazioni di affetto e di vicinanza da parte dei numerosissimi sostenitori di Zorzi, che hanno già dimostrato attraverso post e messaggi di essergli vicino.

