Belen è rimasta senza il suo Stefano De Martino. Già qualche settimana fa, infatti, il ballerino e conduttore è volato a Napoli, lontano dalla famiglia, che vive a Milano, per guidare Made In Sud e girare le nuove puntate dello show negli studi Rai di Napoli. E su Instagram ha svelato di essere pronto a tornare al timone della trasmissione di Rai2.

“Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda – ha confessato Stefano – ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”. E Belen? Dopo i bagni di sole sul balcone in pieno centro e qualche serata in musica con mamma Veronica e papà Gustavo, ora che è iniziata la fase 2 la showgirl si consola con le amiche. (Continua dopo la foto)

























Amiche vip, come Elodie Di Patrizi. Le due si sono finalmente incontrate dopo settimane di lontananza e hanno documentato su Instagram la reunion, fra cambi look, sorrisi e complimenti. Entrambe infatti vivono a Milano, dove Elodie ha iniziato una convivenza con Marracash, mentre Belen si è trasferita in una nuova casa con Stefano e il figlio Santiago. (Continua dopo la foto)















Belen ed Elodie hanno ovviamente documentato il loro incontro su Instagram: nel video postato nelle Stories sorridono e si divertono insieme. “Quando sei bella!”, ha scritto la Rodriguez, complimentandosi con l’amica per il nuovo look. La cantante, che ha ripostato subito la clip, ha infatti da poco abbandonato il taglio corto per puntare su lunghe treccine afro. (Continua dopo le foto)











Dato il lockdown, era sicuramente tanto tempo che le due amiche non si vedevano. E quando si sono ritrovate a casa della Rodriguez e non devono aver resistito alla tentazione di uno scatto insieme. C’è un però, come sottolinea TgCom24: dove sono le mascherine? Nelle foto sono vicinissime e nessuna delle due indossa protezioni. Un dettaglio di questi tempi che non sarà sicuramente sfuggito ai loro tanti fan…

