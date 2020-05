Ida Platano e Riccardo Guarnieri, finalmente! E, a sorpresa, è lui a sbilanciarsi. Gossip impazzito

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, bolle in pentola una grossa novità per una delle coppie nate tra le quattro mura dello studio del Trono Over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere, dopo tante discussioni, hanno deciso finalmente di tornare insieme qualche mese fa. Con tanto di proposta di nozze.

Ma per il momento il matrimonio è rimandato a data da destinarsi per via dell'emergenza sanitaria. Lo ha confermato lo stesso Riccardo in una diretta social con Sossio Aruta: "Ma ti pare che in una situazione del genere uno si può mettere a organizzare o anche solo a parlarne comunque?", ha detto il compagno della Platano. "Sappiamo benissimo com'è la situazione in Italia, quindi alla fine è tutto rimandato!", ha aggiunto Riccardo. Niente nozze, dunque, almeno nel 2020, ma come detto per ora va tutto alla grande tra loro.

























Come sanno bene i fan di UeD, poi, Ida e Riccardo vivono in due città diverse e non proprio vicine: lei a Brescia e lui a Taranto. Ma forse qualcosa potrebbe cambiare nel futuro prossimo. Come riposta il sito VicolodelleNews.it, infatti, in queste ultime ore una fan ha domandato direttamente a Riccardo Guarnieri su Instagram: "Ma questa residenza da Taranto a Brescia quando la prendiamo?".















La reazione del cavaliere tarantino? Un bel like alla domanda dell'utente e questo gesto è stato subito interpretato come un chiaro segnale che vorrebbe trasferirsi in maniera definitiva dalla dama nelle prossime settimane. Ovviamente tutti i sostenitori di questa coppia ci sperano. E probabilmente anche Ida, visto che la distanza è sempre stato un punto debole della sua storia con Riccardo.











Ida Platano, nel frattempo, è tornata a lavorare dopo tante settimane di pausa. Come per tantissimi parrucchieri, anche per lei lunedì 18 maggio è stato il giorno della riapertura del salone di bellezza e ha voluto celebrarlo sul suo affollatissimo profilo Instagram con una lunga serie di Storie in cui si è mostrata davvero raggiante nel poter riaccogliere nel suo salone i clienti. “Adesso sono a casa e cena. È stata davvero una bellissima giornata…”, ha poi scritto in serata.

