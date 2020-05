Ornella Muti senza veli: fisico perfetto a 65 anni. Boom per la foto postata dalla figlia Naike Rivelli

Naike Rivelli senza veli e in pose provocanti e sensuali su Instagram non è certo una novità. Il suo profilo è invaso da post di questo tipo, ma nelle ultime ore ha pubblicato una foto di mamma Ornella Muti. L’attrice è immortalata distesa a pancia in giù sul letto, con i capelli che coprono totalmente il volto poggiato sulle lenzuola e le braccia stese in avanti.

E poi la schiena che si inarca verso l'alto, mostrando il fondoschiena coperto da un micro perizoma nero. Un fisico e un lato B perfetti. E, per chi non lo sapesse, Naike aggiunge direttamente sulla foto l'età della sua splendida mamma: 65 anni, tra l'altro compiuti da poco, il 9 marzo scorso. Una cosa è certa: il tempo non sembra lasciare i suoi segni su Ornella Muti, come dimostra la foto scattata e pubblicata dalla figlia che la mostra senza veli, mentre fa stretching in casa.

























L'attrice, che ha spalle 50 anni esatti di carriera perché l'esordio fu in "La moglie più bella" di Damiano Damiani quando aveva solo 15 anni, e dunque da tutti questi anni sogno proibito di molti italiani sfoggia un fisico da favola. E, nemmeno a dirlo, la foto ha raccolto migliaia di like e molti complimenti nel giro di pochissimo tempo anche se non è la prima volta che Naike la immortala senza veli.















Nella didascalia del post che come detto è stato commentatissimo, Naike si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. La figlia dell'attrice infatti, fa notare ai suoi follower come la foto della mamma abbia avuto più like di quella di un bambino africano denutrito, postato sempre sulla sua pagina. "Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere", esordisce.











“Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore – continua Naike – com’è possibile che un cu*o, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno. Mettere un like è inutile… mentre sul cu*o, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale… Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼”.

