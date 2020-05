Nelle scorse ore Benedetta Rossi, la cuoca e foodblogger star della rete, è finita al centro delle polemiche per via degli attacchi degli hater lasciati sul profilo di un’altra cuoca famosissima che ha il suo stesso nome di battesimo, Benedetta Parodi. In breve, la nota conduttrice e sorella di Cristian, qualche giorno fa, ha pubblicato le foto nel nuovo studio su Instagram e chiesto consigli ai follower sul colore di una parete.

Fra i commenti è spuntato un durissimo messaggio rivolto alla Rossi, protagonista anche del programma di successo ‘Fatto in casa per voi’: “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”. Un attacco che, com’è facilmente immaginabile, ha acceso gli animi di altri fan, indignati per tanta maleducazione. Ma non hanno frenato l’utente, che ha poi rincarato la dose con altri insulti. (Continua dopo la foto)

























Ha fatto leva anche sull’aspetto fisico di Benedetta Rossi e anche la maggior parte dei fan della Parodi si sono schierati dalla parte della foodblogger marchigiana che col marito Marco e il cane Nuvola racconta spesso il suo quotidiano su Instagram oltre a dispensare ricette. Ecco: ora Benedetta Rossi ha deciso di intervenire sulla polemica che l’ha vista protagonista. (Continua dopo la foto)















Come accaduto mesi fa, quando Benedetta Rossi aveva risposto a un altro hater che le aveva poi chiesto scusa, la cuoca ha pubblicato un post molto garbato ma allo stesso tempo calzante in cui, con orgoglio, ha confermato la sua natura contadina ai follower senza tanti giri di parole: “Sì, è vero, sono una contadina”, ha esordito. E inutile dire che sotto al post sono piovuti applausi e complimenti. (Continua dopo foto e post)











“Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. (…) Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia… io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei”. Applausi.

Mara Venier ripresa a tradimento dietro le quinte di Domenica In: immortalata ‘così’. “Mitica!”