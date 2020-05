Nei giorni scorsi il nome di Maddalena Corvaglia è tornato al centro del gossip. Non per la fine dell’amicizia con l’altra ex Velina di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis, con cui c’è gelo totale da parecchio tempo, ma perché i beninformati sostengono che sia finita con il suo compagno Alessandro Viani.

La coppia, stando alle ultime di cronaca rosa, avrebbe vissuto un periodo di freddezza durante il lockdown, tanto che in molti raccontano che il fidanzamento avrebbe avuto una brusca frenata durante la quarantena. Prima dell’emergenza sanitaria tutto sembrava andare per il meglio con l’agente immobiliare, ma con la lontananza, nonostante risiedano entrambi nella stessa città, il rapporto sarebbe andato in crisi. Da tempo infatti Maddalena non posta sul social foto di coppia e, fa sapere “Diva e donna”, gli ultimi avvistamenti insieme risalgono a prima del lockdown, (Continua dopo la foto)

























“I due stanno insieme da circa 2 anni. Il 12 gennaio scorso – fa sapere la rivista – lui ha organizzato una festa a sorpresa per i 40 anni dell’ex Velina. Quindi prima dell’isolament tutto sembrava procedere a gonfie vele. Fonti vicine alla coppia ora dicono che la quarantena ha un po’ raffreddato e allontanato la coppia, che si è trovata a vivere l’amore a distanza. Maddalena Corvaglia è in casa con la figlia e lui in un’altra abitazione. Forse si tratta solo di una tensione legata al momento che passerà…”. (Continua dopo la foto)















In effetti sull’affollatissimo profilo Instagram della Corvaglia ultimamente non c’è più traccia di foto di coppia, ma in compenso la bellissima ex Velina bionda ha regalato ai suoi fan una vecchia foto al mare, che era stata tirata fuori dal dimenticatoio da una delle tante pagine dei fan a lei dedicate. “Vi adoro” è stato il commento della showgirl pugliese ritratta con un costume intero rosso con scritto Baywatch. (Continua dopo foto e post)











Il costume è proprio quello della serie cult anni ’90 e Maddy, con i suoi capelli biondi, le curve esplosive e il fisico perfetto a molti ha ricordato la mitica Pamela Anderson. Anzi, come scrive qualcuno sotto allo scatto è pure “mejo de Pamela”. La foto ha ricevuto in poco tempo una marea di like e di complimenti. Come “Ti vorrei davvero come bagnina. Che sogno”, “Bella come il sole”, “La Baywatch salentina”, “Azz… Che fig* che sei. Stupenda”. E ancora: “Stavo affogando, ma dopo averti vista mi sento meglio…”, “Sei bellissima” ed “Eccezionale”.

Charlotte Casiraghi, spunta una rarissima foto col figlio che è di una dolcezza infinita