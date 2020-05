Allergica al gossip e senza nemmeno un profilo ufficiale Instagram: Charlotte Casiraghi ha poco a che vedere con le reali di oggi con la sua vita social pari a zero. Per non parlare della condivisione delle foto dei suoi due figli. Giammai. Ma in comune con Kate Middleton ha per esempio il fatto di essere un’icona di stile.

Bella da morire ed elegante come sua madre Caroline, la sorella di Andrea e Pierre Casiraghi è presenza fissa alle sfilate e ogni suo look, anche il più casual immortalato dai paparazzi magari in un momento di relax in barca, viene subito osannato e copiato. Già, i paparazzi. Da un lato per fortuna che ci sono loro perché altrimenti non vedremmo mai la principessina tanto schiva quanto vintage, se ci pensate bene, nella comunicazione. (Continua dopo la foto)

























L’ultimo scatto rubato arriva sulla pagina Instagram Grimaldi Casiraghi, una fanpage che raccoglie migliaia e migliaia di follower come riporta il sito Marie Claire. Si tratta di una foto che risale a qualche anno fa ma mai vista prima e che riassume in un gesto di tenerezza la Charlotte Casiraghi mamma normalissima di due figli. Il piccolo ritratto con lei e ancora nel passeggino è il suo primogenito. (Continua dopo la foto)















Raphaël Elmaleh, che Charlotte ha avuto nel 2013 da Gad Elmaleh è il protagonista dello scatto e probabilmente avrà avuto circa un anno di età. Lei, Charlotte, che ha chiuso la relazione con l’attore e papà del suo primo bimbo a giugno 2015, è chinata su di lui con gli occhi chiusi e trasmette una dolcezza infinita. (Continua dopo foto e post)











Charlotte è immortalata con la guancia poggiata sul pancino di Raphaël e l’espressione piena di gioia e orgoglio che le ammorbidisce i lineamenti. Un post tenerissimo che naturalmente ha fatto boom di cuoricini. Anche perché come detto è molto raro intercettare la nipote di Grace Kelly con i figli. Il secondo è Balthazar Rassam, nato a ottobre 2018 dall’unione con Dimitri con cui fra poco festeggerà il primo anniversario di nozze. E chissà se presto arriverà un terzo figlio.

“Siamo fuori…”. Sorpresa a La Vita in diretta: puntata memorabile per Alberto Matano e Lorella Cuccarini