Elettra Lamborghini, che è una delle star più seguite sui social, è sempre stata in contatto con il suo esercito di fan in questi mesi difficili legati all’emergenza sanitaria. La cantate che ha anche calcato il palcoscenico di Sanremo conquistando tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia, ha trascorso la quarantena col fidanzato e presto marito Afrojack mostrando praticamente ogni momento ai fan.

Dagli allenamenti casalinghi nella sua bellissima casa alle ‘abbuffate’, passando per le serate cinema, i pomeriggi dedicati alle costruzioni con i Lego, il momento in cui ha ripreso e lavato la sua auto, gli sfoghi per essere ingrassata per essersi concessa troppi ‘sgarri’ a tavola. Non poteva dunque non condividere una giornata speciale come quella del suo compleanno. (Continua dopo la foto)

























Elettra Lamborghini ha compiuto 26 anni e certamente a differenza degli anni scorsi non ha potuto organizzare un party da urlo per celebrare il suo compleanno, ma come tutti si è dovuta accontentare di una festa semplice e intima tra le mura di casa in compagnia della famiglia al completo. E con una torta con scritto 18: “Happy birthday to me! Finally 18! Maggiorenne, yeeee!”, ha scritto con la solita ironia. (Continua dopo la foto)















Accanto a lei in un giorno così speciale il padre Tonino Lamborghini, la madre Luisa Peterlongo, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia. Mancavano all’appello la sorella Ginevra e Afrojack. Ma occhio al look: chi aveva scommesso sui soliti capi appariscenti e sensuali fatti di paillettes, colori brillanti e dettagli maculati ha sbagliato e di grosso. Elettra ha però puntato sull’originalità anche questa volta. (Continua dopo foto e post)











Per spegnere le candeline ha sfoggiato leggings neri a vita alta e una felpa decorata con delle banane della Elettra Lamborghini Collection. Poi capelli sciolti e zero trucco sul viso, completamente al naturale. Ma dalle foto è stato impossibile per i fan non notare gli effetti della dieta seguita e degli allenamenti: dalla felpa cortissima spuntano infatti addominali perfetti e scolpiti. Beh, è davvero in formissima.

