“Altro che triste per Pago…”. E Serena Enardu tira fuori tutta la sua rabbia davanti all’ultima accusa

È ri-finita tra Serena Enardu e Pago. A distanza di pochi mesi dal riavvicinamento, avvenuto davanti alle telecamere del GF Vip, e proprio quando si iniziava a sentire profumo di fiori d’arancio, è arrivato l’annuncio dell’addio. Pur senza entrare nei dettagli, la ex tronista ha comunicato la notizia a mezzo Instagram: “Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente”, ha fatto sapere.

E poi: “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere – ha aggiunto – L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi, sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo”. (Continua dopo la foto)

























Serena Enardu parla poi di perdono nel suo lungo sfogo social, “un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”. I fan di Serena non le hanno fatto mancare affetto e sostegno dopo questa brutta rivelazione, ma anche gli hater si sono fatti sentire. E lei è ‘esplosa’. (Continua dopo la foto)















Stando allo sfogo di Serena Enardu arrivato tra le Storie di Instagram, molti utenti l’hanno accusata di continuare a fare le sue sponsorizzazioni nonostante dica di essere triste per la fine della sua storia con Pago. “Voi per caso siete quelle persone che se hanno problemi a casa smettono di andare a lavoro o ci vanno con l’aspetto arrabbiato e teso? Io no!”, ha replicato arrabbiata Serena, sottolineando che lei, nonostante le difficoltà, trova sempre la forza di reagire, soprattutto in ambito lavorativo, visto che deve continuare a mantenere una casa e un figlio. (Continua dopo le foto)











“Non ho bisogno di mostrare quanto sono forte o quanto sono fragile, questo è il mio profilo. Se non vi sta bene, toglietemi il ‘segui’”, ha aggiunto l’ex tronista ed ex gieffina che è apparsa davvero furiosa per quei commenti. E si è anche detta stanca degli insulti e dei brutti messaggi che riceve: “Commentate pure, ma non venite a dire queste cose a me, perché mi fate solo perdere tempo a leggere i vostri messaggi”, è stata la conclusione.

