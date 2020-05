“Bestiale…”. Francesco Totti e Ilary Blasi, è successo per strada. E, in un certo senso, è assurdo: nessuno lo avrebbe mai detto

In tantissimi li avrebbero riconosciuti senza la mascherina, e invece, con un pezzo di stoffa davanti al volto, capellino da baseball dei New York Yankees dello stesso colore calato in testa, Francesco Totti ha finalmente potuto realizzare uno dei suoi sogni di sempre: andare a spasso nel centro di Roma senza essere fermato per autografi o selfie. L’ex capitano giallorosso lo aveva detto qualche settimana fa: “Quando sarà consentito approfitterò dei pochi turisti per visitare nuovamente il centro di Roma”.

E così ha fatto insieme alla moglie Ilary Blasi, coperto con i dispositivi anti-Covid 19 ha potuto passeggiare senza essere assediato da tifosi e cacciatori di ricordi. Passando per quella via del Corso che è sempre stata una meta irraggiungibile a viso scoperto, ha camminato fino al Pantheon per concedersi foto ricordo a Fontana di Trevi. Come un turista qualsiasi. Impossibile fino a primo dello scoppio della pandemia di coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)

























Come è impossibile per Totti adesso imitare ciò che ha fatto il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi: guardare il derby in curva sud, travestito come un tifoso insieme a Valerio Mastandrea e a Diego Bianchi. Per ora gli stadi sono chiusi, poi chissà… Nessuno li ha riconosciuti perché indossavano una mascherina nera. (Continua a leggere dopo la foto)















La notizia si è saputa solo a cose fatte grazie ai video e alle foto pubblicate da Totti e Blasi su Instagram. “Detto, fatto”, ha commentato l’ex capitano della Roma. Mentre la moglie ha montato le immagini sulle note di “Domenica bestiale”. Qualche giorno fa aveva stupito tutti per il nuovo ufficio. Vista mozzafiato, design moderno e ambiente accogliente. (Continua a leggere dopo la foto)











È Ilary Blasi in prima persona a presentare il nuovo ufficio di Francesco Totti. Uno spazio che diventerà così il quartier generale per la sua avventura da procuratore. Nelle immagini pubblicate dalla moglie, oltre all’ex capitano in versione papà con la figlia Isabel in braccio, si notano chiaramente due collaboratori. “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana”. Questa la battuta di Ilary che chiama poi subito in ballo il marito, coinvolgendo anche la segretaria.

Ti potrebbe anche interessare: Veronica Peparini e Andreas Muller, le voci sulla gravidanza di lei si fanno insistenti. E la ballerina costretta a parlare