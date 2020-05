Bianca Guaccero è tornata ‘in pista’. Dopo lo stop per via dell’emergenza sanitaria, la bella conduttrice pugliese è di nuovo alla guida del suo Detto Fatto, trasmissione per la quale è stata confermata per il terzo anno consecutivo. Dopo quasi 2 mesi di dirette Instagram in cui Bianca ha intrattenuto i suoi fan con Pronto Detto Fatto, è ritornata in studio, a Milano, riprendendo il timone del suo programma.

E l'inizio è stato molto commovente: la presentatrice di Rai 2 ha spiegato cos'è successo la notte precedente e ha voluto ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per arginare il diffondersi del virus e per aiutare le persone in difficoltà: "Questa notte ho dormito poco. Ero molto emozionata per ritornare oggi 11 maggio. Questo è un mese che ricorderemo per sempre perché rappresenta la ripartenza, la voglia di ricostruire".

























Trattenendo a fatica le lacrime, Bianca Guaccero ha voluto fare dei ringraziamenti particolari: "Allora, io volevo cominciare per ringraziare tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, gli addetti alle pulizie, ai medici, ai lavoratori dei supermercati, ai farmacisti e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea la grande battaglia contro il coronavirus".















E poi: "Sono veramente felice di regalarvi un sorriso. Oggi più che mai ne ho capito l'importanza. Questo è un onore e un onere". Su Instagram però Bianca resta attivissima. Oltre ad aver realizzato tante simpatiche interviste a distanza, in queste settimane la conduttrice ha deliziato spesso i suoi quasi 700mila follower con scatti meravigliosi, spesso nostalgici, in cui la Guaccero ha mostrato un'altra parte di sé.









I desideri non invecchiano quasi mai con l'età… #me



L’ultimo scatto risale a qualche anno fa e la ritrae in forma smagliante, vestita solo di pizzo e in una posa che mostra lato A e gambe da sogno. “I desideri non invecchiano quasi mai con l’età”, è la didascalia che accompagna la foto del passato che ha letteralmente scatenato i fan. Poche ore e la sexy immagine color seppia ha raccolto una lunghissima serie di reazioni: “Clamorosamente sexy!!!”, “Ma quale età? Sei una ragazzina ancora!”. E poi: “Ma dove le tenevi nascoste quelle te**?”.

