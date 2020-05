Settimane davvero difficili tra i reali. Il Principe Harry ha deciso di staccarsi dalla casa reale e l’arrivo di Meghan in famiglia non ha certo agevolato le cose. Del litigio tra i due fratelli, Harry e William si è già abbondantemente parlato, ma quel che conta, adesso, è che tra i due sia tornata a regnare la pace, per lo meno quella. Di mezzo pare esserci la malattia di papà Carlo, impresa comunque non molto facile, visti i continui dissapori tra i due negli ultimi mesi.

Una circostanza non molto lieta ha permesso ai due fratelli di riavvicinarsi. Infatti, dopo aver appreso la positività al virus del padre Carlo, i due fratelli hanno ritenuto opportuno abbassare la guardia e stare vicino in un momento così tanto delicato. A confermarlo sarebbero state le voci vocine a Buckingham Palace, poi riportate sul sito di news ET. Ma non solo. Anche i compleanni ravvicinati dei figli si sono posti come le circostanze migliori per riprendere i rapporti.

























In ogni caso, Harry è molto distante. Infatti, insieme alla famiglia, ha pensato bene di trasferirsi in California, lontano anche dal fratello William che, invece, non si è per nulla spostato da Londra. La coppia di fratelli è sempre stata molto unita e affiatata, ma con l'arrivo delle rispettive consorti e le loro reciproche antipatie, anche il legame tra i due è stato messo a dura prova.















Tante videochiamate, durante il decorso della malattia, e una chat tornata a essere viva, grazie ai compleanni di Louis il 23 aprile, di Charlotte il 2 maggio e quello del piccolo Archie il 6. Il risultato? Adesso la presenza di Meghan Markle sembra non bastare più al duca di Sussex. Lo ha confidato a Vanity Fair una fonte anonima, che avrebbe riferito un periodo molto difficile per Harry, segnato da tristezza e nostalgia di casa.









Tutto, ovviamente, è ancora più difficile se, in periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, ricongiungersi con i propri cari risulta essere molto complicato e, soprattutto, pericoloso. Tra le volontà di Harry esisterebbe l’idea di fare presto una visita ai familiari nel Regno Unito. Anche perché, diciamolo, rispetto a Meghan, che ha potuto ritrovare i suoi affetti e riprendere appieno i ritmi lavorativi, per il povero Harry non rimane che dedicarsi alla Archewell, fondata con la moglie, e provare a tenere la testa impegnata.

