Ilary Blasi è sempre più presente su Instagram e per la gioia dei suoi tanti fan continua a regalare loro momenti del suo quotidiano. Pochi giorni fa ha lanciato una challenge che nel giro di poche ore ha conquistato tutti. Ha fatto vedere un esercizio eseguito con il marito, Francesco Totti. Insieme si sono esibiti in una serie di addominali resi più duri dalla posa assunta durante l’esecuzione e poi ha chiesto ai follower di cimentarsi in quella “prodezza ginnica” e di inviarle il filmato.

Beh, ha ricevuto così tanti video da non poterli ripubblicare tutti tra le Storie. Ora altri video privati con protagonista la coppia amatissima. La conduttrice è andata a far visita al marito nei nuovi locali della sua agenzia di scouting ed è rimasta alquanto sorpresa tanto da mandare poi una frecciatina all’ex capitano della Roma. (Continua dopo la foto)

























Dopo l’addio al calcio giocato, Francesco Totti ha puntato tutto sulla sua società di consulenza e assistenza, incentrata sulla ricerca di talenti in giro per il mondo e nelle scorse ore Ilary ha deciso di fare una visita a sorpresa al marito nei nuovi uffici dell’Eur. La presentatrice riprende tutto con il suo cellulare mentre si dirige verso la stanza del marito. (Continua dopo la foto)















Il ‘tour’ si conclude però con una sorpresa per Ilary Blasi, che durante la sua visita a sorpresa ha avuto modo di conoscere anche la segretaria di Francesco Totti. E quando l’ha inquadrata con lo smartphone non ha potuto non sottolineare la sua giovane età, decisamente diversa da quella che Totti le aveva svelato: “Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana…”, le dice. (Continua dopo foto e post)









Ilary Blasi visita a sorpresa gli uffici del marito Francesco Totti, ma l’incontro con l’assistente personale di lui non è dei migliori 🤣🤣🤣 #ilaryetotti #capitano pic.twitter.com/QX8yYqMsfe — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 16, 2020



Attimi di imbarazzo tra le due con la conduttrice che, ridendo, si è poi rivolta verso il marito. “È anziana, non vedi?”, le ha detto lui dando vita all’ennesimo siparietto ironico ed esilarante che avrà strappato una risata anche ai loro tanti fan in questo momento particolare, tutto fuorché felice. Non c’è niente da aggiungere, Francesco Totti e Ilary Blasi sono unici. E sempre più amati.

