Una “bella botta” e un grosso spavento per Nilufar Addati. Nelle ultime ore la ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island Vip ha avuto un piccolo incidente, come fatto sapere tra le Storie di Instagram. Era tutta contenta Nilufar, che è una grande appassionata di sport, di poter fare un giro in bicicletta per le strade di Roma.

Da qualche giorno la bellissima napoletana con origini persiane macina in sella tanti chilometri ma durante l’ultima uscita che non ha mancato di condividere con i suoi tanti follower si è conclusa con una brutta caduta. Aggiornando i fan, Nilufar ha praticamente svelato in diretta l’incidente che non le ha permesso di proseguire la corsa. E sentendo subito che qualcosa non andava come doveva ha preferito chiamare aiuto e tornare a casa in auto. (Continua dopo la foto)

























Poi, nelle Storie successive, ha mostrato al suo esercito di fan le conseguenze, per fortuna non gravi, della caduta: escoriazioni su mano, gomito e anche sulla spalla. Ma a preoccuparla più di tutto era il gomito e infatti, per sicurezza, ha deciso di chiamare un servizio a domicilio per fare una radiografia senza aspettare i tempi di centri privati o dell’ospedale. (Continua dopo la foto)















Dopo quella che lei stessa ha definito “una bella botta”, non riusciva a muovere il gomito e pensava di aver riportato microfratture. Insomma, lo spavento non è mancato, come ha confermato anche prima di andare a dormire. “Non muovo il gomito. E il polso… insomma”, ha rivelato. Poi, dopo aver fatto la radiografia e chiesto un parere alla zia radiologa, si è un po’ tranquillizzata. (Continua dopo le foto)











“Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa. Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli – ha svelato ancora Nilufar tra le Storie – Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”. Non riesce comunque a muovere il gomito e quindi, avendo un braccio fuori uso, dovrà farsi aiutare anche per le operazioni più semplici come lavare i capelli. E ha già ordinato un tutore.

