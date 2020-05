Anche Simona Ventura è più attiva che mai in questi giorni su Instagram tra post e Storie ai fornelli e dolci dediche al suo amore, il giornalista Giovanni Terzi. In uno degli ultimi post Super Simo condiviso coi fan anche la gioia della prima uscita dopo tanto tempo in isolamento.

La conduttrice ha celebrato il primo giorno della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sanitaria concedendosi una bella passeggiata per le strade di Milano. E ha pubblicato su Instagram una foto scattata proprio dal compagno che la ritrae davanti al Castello Sforzesco: “E con la prima passeggiata mattutina si torna alla (quasi) normalità…Milano non ti ho mai sentito così vicina…”. Il post di Super Simo è stato subito commentatissimo e tra un cuoricino e un altro i suoi follower hanno colto l’occasione per augurarle una buona giornata”. (Continua dopo la foto)

























I parrucchieri sono ancora chiusi e se tante sue colleghe si sono date da fare per far fronte all’inevitabile ricrescita, Super Simo pare abbia deciso di ‘resistere’. E infatti nell’ultima foto social dove è alle prese con lo smart working sfoggia la chioma bicolore. Il post è stato commentatissimo, ma la Ventura non ha ricevuto solo messaggi positivi e “di solidarietà” da parte del suo esercito di fan. (Continua dopo la foto)















“Sei una di noi! Parrucchiere fai da te!”, “Siamo sorelle di ricrescita Simo!”, “L’unica Vip che non si fa i capelli! TOP – UNICA” e “…comunque sei sempre splendida!”, si legge. Ma non mancano commenti di critica del tipo “Ma che capelli hai?”. C’è di più perché qualcuno non sembra proprio convinto della chioma che Simona Ventura sfoggia in questa foto… (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Smart working 😂🤓👍🏼 #moodoftheday #milan #milano Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 13 Mag 2020 alle ore 4:41 PDT



Un utente in particolare si domanda come sia possibile che nella parte della ricrescita non si vedano capelli bianchi. E scrive: “Che falsa, fa vedere la ricrescita e non ha neanche un capello bianco?”. Ora, in effetti non si notano segni del tempo sulla testa di Super Simo, ma forse proprio non ha capelli bianchi. E infatti nel dubbio un altro commenta senza critcare: “Ricrescita sì ma niente capelli bianchi? Fortunata!”.

