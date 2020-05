Gabriel Garko è considerato il re incontrastato delle fiction. All’anagrafe Dario Gabriel Oliviero e oggi 44enne, ha alle spalle una lunga carriera segnata da successi e, come dimostrato da una recente foto vintage pubblicata sul suo profilo Instagram, era bellissimo anche a 14 anni. E infatti sotto a quel post non sono mancati i complimenti e i messaggi di ammirazione da parte delle sue tante fan.

Ma negli ultimi giorni l'attore sta avendo un bel da fare con gli hater che si sono prima scatenati sotto allo scatto di lui in versione pizzaiolo in casa poi, e ancor più pesantemente, sotto a uno sexy in cui Gabriel si mostra a petto nudo. Nel primo caso, un commento in particolare ha attirato l'attenzione di Garko: "Bravo, hai capito cosa fare – ha scritto uno – cambia mestiere e mettiti a fare il pizzettaro che ti riesce più meglio".

























Secca la risposta di Gabriel, corredata da tanti smile: "Non rido per la battuta, ma per l'italiano", ha replicato facendo notare gli errori di grammatica contenuti nel commento. Ma quando ha regalato al suo pubblico femminile un selfie a petto nudo, i commenti, diciamo così, sono stati molto meno 'divertenti'. "Auguro a tutti una notte speciale…", ha scritto lui a corredo dello scatto che non solo ha scatenato le fan, ma anche alcuni utenti che hanno sfruttato l'occasione per pungere l'attore.















"Gabriel ti sei invecchiato parecchio", gli ha fatto notare un utente. E Gabriel, prontissimo e anche un po' stizzito: "Toccherà anche a te". Ma gli insulti non si sono fermati qui: "Sinceramente… fai schifo", ha tuonato un altro hater. "Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede… per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona. La ringrazio e preghi anche per me", la replica dell'attore.











Di fronte a tanta cattiveria Gabriel Garko non si è tirato indietro e si è preso l’applauso virtuale di tutti i suoi ammiratori. “Non sarà un po’ di invidia verso Gabriel?”, ha notato qualcuno, E altri, sempre in sua difesa: “Non ascoltare nessuno, la gente giudica, parla, non sa davvero nulla della vita a volte. E soprattutto di quali siano i problemi veri”, “Anziché scrivere cattiverie inutili e senza senso, vada a fare una bella preghiera ed eviti di insultare gratuitamente. Cafona”.

