“Sono sotto choc…”. Fedez, ecco cosa ha fatto il figlio Leone: “Non fatelo mai!”. È lui stesso a mostrare il ‘fattaccio’e ci ride su

Coi figli bisogna stare attenti, lo sa bene Fedez che in questi giorni è molto a contatto con Leone. E lo sa bene Chiara Ferragni, che sembra l’unica a lavorare e quindi ad allontanarsi un po’ di più. “Non lo fate mai…”. Il rapper milanese ha appena postato una story (tutta da ridere) sul ménage in casa Ferragnez. Nel video, il piccolo Leone corre in salone coperto solo da un accappatoio. Fedez, incredulo, spiega cosa è appena accaduto: “Non lasciate mai correre vostro figlio nudo per casa. Potrebbe fare la pipì sul tappeto… e ci è andata anche bene. Sono sotto choc, non me l’aspettavo questa cosa”.

Poi, il rapper inquadra la macchia di pipì sul tappeto. Superata con ironia la querelle a colpi di querele con il Codacons, ecco che la coppia Ferragni/Fedez continua a divertire i fans con scenette di vita familiare, foto, video e balletti. E anche il biondissimo Leone sta diventando pian piano una piccola star. (Continua a leggere dopo la foto)

























Vestita tutta di rosa con minigonna e felpa, Chiara “armata” di mascherina, afferra la borsa per uscire. Fedez disteso sul divano la riprende on il cellulare, lei gli si avvicina saltando e mostrando entrambe le dita medie alzate e ripete: “Hai capito? Hai capito?“. Fedez ci rimane male dal gesto inaspettato ed esclama: “Come sei carina guarda…” e sul video pubblicato su Stories di Instragram scrive: “@chiaraferragni. Quanto amore”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma Chiara non è soddisfatta del gesto e aggiunge anche una “pantofolata”. Al terzo “hai capito?” indirizzato a Fedez, Chiara, infatti, si china, raccoglie la pantofola del rapper e gliela tira. Le dita medie alzate e la pantofolata sono dovute per caso al lavatappeto che Fedez ha passato e che probabilmente invece che pulire ha rovinato il tappeto? (Continua a leggere dopo la foto)











Chissà, fatto sta che il rapper scrive sulle stories di Instagram che Chiara è nera dopo che Fedez ha passato il lavatappeto. Solo qualche giorno fa invece, aveva fatto sbellicare il video in cui il cantante che aspetta una dimostrazione d’affetto da parte del figlio, però sembra non arrivare mai. “Ti amo”, dice il piccolo Leone, guardando il rapper. Ma dopo un momento di suspense, si volta verso la Ferragni e aggiunge la parola “mamma”, deludendo le aspettative di Fedez.

Ti potrebbe anche interessare: Valentina, torturata e uccisa dal papà e dalla matrigna: aveva solo 9 anni