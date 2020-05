“Ilary, non pensavi che ce la facevo, eh?”. Super Francesco Totti: mai visti così insieme

Durante questi mesi di emergenza sanitaria, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati molto attivi su Instagram tra post e dirette social. E non hanno mancato di fare dolci dediche alla loro prima figlia femmina Chanel che il 13 maggio ha spento 13 candeline.

Papà Francesco ha postato una foto bellissima in primo piano di loro due e scritto: “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio”, ma le ha anche dedicato una serie di Storie che ripercorrono la sua vita in immagini. Mamma Ilary non è stata da meno e ha pubblicato sul suo account Instagram una loro foto insieme in altalena e il commento: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più …..ti amo”. (Continua dopo la foto)

























Poi le foto della festa organizzata per la figlia, con tanto di palloncini e mega torta. Anche Chanel, che è biondissima e sempre più identica alla conduttrice, come la sorellina Isabel quest’anno si è dovuta accontentare di un party casalingo nonostante la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sia cominciata da una decina di giorni, ma scommettiamo che la sua famiglia ha saputo festeggiarla nel miglior modo possibile. (Continua dopo la foto)















Ma a proposito di Fase 2 e pandemia, è proprio con queste parole che Ilary commenta il nuovo esilarante video con il marito. Che ha dimostrato di essere in gran forma. Non che ci fosse bisogno del filmato, perché è chiaro che a casa Totti l’esercizio fisico non manca. Ma questa volta la coppia, tra le più amate dello spettacolo, ha voluto regalare ai suoi follower un “estratto” del loro duro allenamento. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Pandemia fase 2 😂 @francescototti Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Mag 2020 alle ore 3:39 PDT



Con tanto di filtro, Ilary ha postato un video che la vede fare un esercizio fisico insieme al suo Francesco. Insieme si sono esibiti in una serie di addominali resi più duri dalla posa assunta durante l’esecuzione. “Pandemia fase 2 @francescototti”, è la didascalia del post con la loro ‘prodezza ginnica’ che, nemmeno a dirlo, ha subito registrato un altissimo numero di visualizzazioni e tanti commenti divertiti. Totti ha risposto subito alla moglie: “Non pensavi che ce la facevo, è?”.

