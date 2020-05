“Siete identiche!”. Caterina Balivo e la mamma? Due gocce d’acqua. La foto della signora Maria Rosaria fa impazzire i social

Qualche giorno fa è stata la festa della mamma e anche Caterina Balivo ha voluto omaggiare la sua condividendo con il web una bellissima foto. È un rito al quale in pochi si sottraggono ormai. La festa della mamma scatena l’emotività di molti utenti, che pubblicano sui loro social fotografie e dediche per festeggiare le loro mamme. Una sorta di challenge dei ricordi, in cui ognuno mostra la donna più amata di sempre: la mamma.

Naturalmente i vip non si tirano indietro, anzi, sono i primi a condividere con le loro migliaia di fan qualche scatto familiare. Caterina Balivo non è mancata all’appello e ha regalato ai suoi follower un meraviglioso scatto d’epoca. Si chiama Annamaria Orabona ed è originaria di Aversa, città in provincia di Caserta dove ancora oggi vive e lavora come maestra delle elementari. È lei la mamma di Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate dagli italiani. (Continua a leggere dopo la foto)

























La Balivo ha pubblicato uno scatto risalente a circa 40 anni fa in cui Annamaria la tiene in braccio, accompagnando la foto ad una didascalia in dialetto napoletano (la Balivo è nata a Napoli e cresciuta in provincia di Caserta) : “Chi tene ‘a mamma è ricche e nun ‘o sape…auguri a tutte le mamme”. Un gesto che ha commosso non solo la mamma di Caterina Balivo, ma anche tutti i fan della conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo scatto, infatti, oltre ad essere bellissima ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito a nessuno. Caterina, ora che è una donna e madre a sua volta, è identica a sua mamma da giovane. Nella foto la somiglianza è impressionante. Il profilo della signora Annamaria, i lineamenti e perfino quel modo di sorridere, con le labbra increspate in modo dolcissimo, sono tutte caratteristiche che conosciamo bene. (Continua a leggere dopo la foto)











Nata a Napoli nel 1980, sposata e mamma di due figli, Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Dopo aver condotto per otto anni il programma di successo ‘’Detto Fatto’’ – adesso alla guida c’è l’attrice Bianca Guaccero – la conduttrice è la timoniera di ‘’Vieni da me’’, programma pomeridiano di Rai Uno sullo stile apertamente ispirato all’Ellen DeGeneres Show.

Ti potrebbe anche interessare: Carlo Cracco, nel menu a domicilio c’è anche la sua famosa pizza. Ma ecco quanto costa farsela portare a casa