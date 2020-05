Ambra Lombardo, addosso il nulla. Incendia la rete ma non mancano le critiche

Abbiamo conosciuto Ambra Lombardo nella Casa del Grande Fratello, dove è scoppiata la scintilla con Kikò Nalli, l’hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari. Una storia d’amore che ha subito coinvolto molto il pubblico, vista la passione esplosa nel giro di pochissimo tempo. Ma quella storia sembra essere arrivata al capolinea.

Nei giorni scorsi si era già vociferato di una crisi fra la sexy professoressa siciliana e il parrucchiere romano poi smentita via social proprio dall’ex della Vamp di Canale 5. Ma recentemente è tornata a parlare Ambra, un po’ provata dalle limitazioni imposte alla coppia dalle norme contro la diffusione del coronavirus. Lei infatti è a Milano mentre l’hairstylist a Roma, dove lavora e dove ci sono i figli nati dal suo matrimonio con la Cipollari, (Continua dopo la foto)

























“Tra me e Kikò – ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo” – il contatto è telefonico, ma non credo che mi basti. La reclusione forzata in casa per la pandemia ci fa vedere solo quello che è utile ed è giusto nelle nostre vite, ma mi stato portando pure a riconsiderare certe scelte”. Un amore a distanza che non sembra funzionare perché lei è “una persona molto concreta e credo che tutte le storie vadano vissute con la presenza, perché quando viene meno manca tutto”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















“Quello che io spero che la fine della quarantena ci illumini un po’ tutti e ci porti a scelte reali e concrete, qualunque sia la direzione che prenderanno le vite di ognuno di noi”. Nel frattempo Ambra è impegnatissima: “Lavoro e basta. Il mio lavoro di insegnante è quadruplicato”. Ma anche sui social si dà da fare. E uno degli ultimi scatti ha letteralmente infiammato Instagram. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Mermaid. Waterhouse. Romanticismo, pettini e lunghezze. #lartetisomiglia #lartenonsiferma Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 11 Mag 2020 alle ore 4:47 PDT



Ambra Lombardo si mostra completamente senza veli: la schiena della sicula è totalmente nuda e la leggera torsione del busto permette di scorgere un dettaglio del décolleté, fresco di chirurgo plastico come raccontato tempo fa a Pomeriggio Cinque. I commenti, nemmeno a dirlo, sono arrivati a pioggia: “Pericolo d’incendio!”, “Fascino su tela”, “Sei tu il quadro più bello” anche se non sono mancati messaggi al veleno. “Ma non ti vergogni? Cosa insegni ai tuoi studenti!”, “Grazie a Kikò e al Gf sei riuscita nel tuo intento, brava”, si legge anche.

