Mara Venier è una delle conduttrici più amate della tv italiana. Al timone di Domenica In, settimana dopo settimana la ‘zia’ riesce sempre a travolgere tutti con il suo buon umore e la sua spontaneità. Caratteristiche queste che si riflettono sul suo affollatissimo profilo Instagram.

Sul social Mara ha un seguito pari a 2 milioni di follower che adorano sbirciare il suo quotidiano. Da sempre molto attiva su Instagram, in quarantena si è sbizzarrita ancora di più tra Storie e post. E così i fan l’hanno conosciuta ancora meglio e non hanno potuto fare a meno di apprezzare il fatto che, nonostante sia arrivata alla soglia del 70 anni, non ha paura di mostrarsi spesso in versione acqua e sapone. (Continua dopo la foto)

























Ironia, genuinità e simpatia sono lati del carattere di Mara che il pubblico adora. E per dare ancora più l’idea di quanto sia “una di noi”, la Venier non si è fatta problemi a dire che è ingrassata in queste settimane. A forza di cucinare e mangiare, la presentatrice avrebbe messo su 8 chili: “Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare! Rispetto regole e misure, ed è giusto così. Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare”, ha confessato recentemente in radio. (Continua dopo la foto)















In tv è ovviamente sempre impeccabile, ma a casa si mostra in una versione inedita. Ha innanzitutto dato una spuntatina ai capelli da sola e poco dopo ha confessato ai suoi follower di non aver raggiunto il risultato sperato. Lo ha fatto registrando un filmato con il viso libero dal trucco, totalmente acqua e sapone. E poi i look che più casalinghi di così non si può. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Mio marito si diverte così ……😡😡😡quando finisce la quarantenaaaaaaaaaa😱😱😱😱😱😱😱😱😱 @provo2000 #nonnepossopiu Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 30 Apr 2020 alle ore 2:09 PDT



Tailleur eleganti e sofisticati escono dall’armadio quando è in onda, ma per il resto largo spazio a tute, maxi felpe e camicioni comodi per stare in casa. Basta guardare uno degli ultimi video rubati realizzati dal marito, Nicola Carraro. Si diverte così, come scrive Mara nella didascalia del filmato: a riprenderla in terrazzo mentre si dà alle pulizie domestiche con il mollettone tra i capelli e una felpa portata come abito che lascia le gambe scoperte.

Chiara Ferragni, compleanno ‘prezioso’. Il prezzo dei nuovi anelli? Da svenire