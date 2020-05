Chiara Ferragni, compleanno ‘prezioso’. Il prezzo dei nuovi anelli? Da svenire

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 33esimo compleanno. Compleanno casalingo vista la situazione, ma non meno ‘spettacolare’. Certo, lo scorso anno aveva organizzato un mega party a Gardaland con tanti amici, ma diciamo che anche pur rimanendo a casa le sorprese non sono mancate.

L’influencer ha trascorso il suo giorno speciale in quarantena tra omaggi floreali e piatti personalizzati, in serata, inoltre, il marito Fedez le ha fatto una sorpresa super romantica: ha riempito il terrazzo di fiori e ha cenato a lume di candela con lei. Il terrazzo ma anche l’immenso salone di casa pieno di fiori. E poi candele ovunque, un percorso fatto di petali rosa fino alla tavola imbandita per una cena sì casalinga ma gourmet. (Continua dopo la foto)

























Nei giorni successivi, poi, Chiara Ferragni ha rivelato alcuni dei regali ricevuti per i suoi 33 anni. Nelle tante Storie non sono sfuggiti infatti i suoi due nuovi preziosissimi anelli tempestati di brillanti il cui valore è da capogiro. Il primo è il modello Fantina di Pomellato, una morbida fascia aperta in oro tempestata di diamanti nella parte interna. Il particolare? Può essere indossata su tutte le dita della mano. (Continua dopo la foto)















Sul sito ufficiale di Pomellato quell’anello particolare viene venduto a 5.500 euro. Il secondo è invece l’anello Serpenti di Bulgari. Un gioiello dalle linee sinuose a forma di serpente in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti che la regina di The Blonde Salad lo abbina con ogni outfit. Il prezzo? Ben 17.200 euro. Ma chi le ha regalato questi preziosi? (Continua dopo le foto)











Il gioiello di Pomellato è un omaggio del brand di cui lei è testimonial, come dimostra l’hashtag #SuppliedBy usato nella Stories in cui ha rivelato i regali ricevuti per il suo compleanno. Anche la nuova collana con la scritta Ferragnez è un dono di Meira T (costa circa 10mila euro). D’altronde la Ferragni è pur sempre una delle influencer più stimate e pagate del mondo. L’anello Serpenti di Bulgari potrebbe invece essere il regalo che le ha fatto Fedez.

