“Mi sono innamorato di nuovo”. L’ex tronista, papà da poche ore, urla tutta la sua gioia

“13 maggio 2020 Benvenuta principessa di papà. Sei la speranza e la luce in questo periodo un po’ buio. Un papà bis innamorato”. Così, a corredo di scatti di una dolcezza infinita, mentre tiene in braccio la sua bimba appena nata, l’ex tronista dà la lieta notizia su Instagram.

E poi in macchina, nel tragitto dall'ospedale verso casa, fa sapere tra le Storie: "Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi è la cosa più bella che si può avere nella vita, vado a provare a dormire, ma sarà dura perché l'emozione è tanta, sono felicissimo. Ringrazio tutti per i messaggi e niente aspettiamo a casa la mamma e Azzurra". Via l'ansia, benvenuta gioia. E vita: Marco Fantini è papà da pochissimo ed è al settimo cielo.

























Nella giornata di ieri il ricovero in ospedale di Beatrice Valli, poi dopo ore di attesa finalmente la piccola è venuta al mondo riempiendo di gioia i genitori che attendevano con ansia il suo arrivo. Nei momenti precedenti al parto Marco Fantini si era mostrato molto agitato tra le Storie. Aspettava di essere chiamato per poter assistere all'intervento, e quindi era a casa mentre la sua Beatrice era in ospedale.















Poi Azzurra è venuta al mondo ed è stata presentata a tutti anche dalla neo mamma che ha documentato la terza gravidanza (ha già Alessandro, nato da una precedente relazione, e Bianca nata dall'amore con Fantini) passo dopo passo sui social. Una gravidanza non facile, tanto che ad aprile si era recata in ospedale per un forte malessere.











Al contrario con il primogenito e con la prima bimba avuta da Marco Fantini nel 2017, Beatrice non aveva avuto molti problemi. Ora la piccola Azzurra è arrivata, dunque si può pensare al matrimonio. Le nozze erano state rimandate proprio a seguito dei suoi continui malesseri ma adesso una delle coppie più amate e innamorate nate a UeD possono cominciare a pensare al loro fatidico sì.

