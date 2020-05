Cristiano Malgioglio è uscito di casa dopo quasi 3 mesi. E ha subito immortalato la sua prima passeggiata per le strade di Milano su Instagram. Il cantautore è stato rinchiuso così a lungo per la sua partecipazione alla puntata dello scorso 4 marzo di CR4 – La Repubblica delle Donne.

Come si ricorderà, di lì a poco il conduttore, Piero Chiambretti, e sua madre sono stati ricoverati in ospedale perché affetti da coronavirus e purtroppo la donna non ce l'ha fatta. Tornando a Malgioglio, stando a quanto riportato in rete, Mediaset avrebbe inviato un comunicato agli ospiti della puntata in questione, invitandoli a mettersi in quarantena al fine di prevenire l'eventuale diffusione del virus. Qualche giorno fa, poi, il paroliere è intervenuto, ma in collegamento telefonico, a Pomeriggio Cinque per fare una sorpresa all'amica Barbara D'Urso.

























Nel giorno del suo compleanno, Carmelita ha ricevuto una telefonata a sorpresa in diretta ed era proprio lui: "Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo". Prima sorpresa, poi intenerita la D'Urso ha ammesso che non gli parlava da 10 giorni.















Adesso, dopo tante settimane di isolamento, il cantautore si è concesso una prima uscita. Ma a colpire i fan è stato soprattutto il suo look particolare… "Dopo quasi 3 mesi, finalmente ho voluto farmi una passeggiata nel cuore di Milano – è la didascalia del post – Mi si è chiuso il cuore nel vedere tanti negozi chiusi e quasi il deserto nella città. Speriamo nella speranza di ritornare come una volta per riprenderci la nostra vita".











Come detto, Malgioglio ha voluto immortalare il momento e il suo outfit è stato commentatissimo. Completamente bardato, dalla testa ai piedi, con la mascherina chirurgica e una visiera in plastica trasparente. Più coperto di così… E infatti si legge sotto, tra la marea di commenti: “Cristiano ma come sei conciato, fa caldo, basta la mascherina”, “Ma dove vai, sulla luna vestito così?”, “Inarrivabile”, “Hai preso le api?”. Il suo look ha suscitato così tanta curiosità che ‘Malgy’ si è poi scattato un selfie in primo piano.

