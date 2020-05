Per via del lockdown anche Chiara Ferragni ha messo in stand by tutti i suoi tanti impegni in giro per il mondo. E così l’influencer ha potuto dedicarsi completamente alla famiglia e, in particolar modo, al piccolo Leone. Il tutto senza rinunciare però a Instagram, dove la bella Chiara e Fedez hanno fatto sentire ancora di più la loro presenza in questi mesi difficili.

Hanno tenuto compagnia ai follower e fatto divertire tutti con i loro siparietti casalinghi e anche lanciato importanti iniziative di solidarietà. Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha deciso di saziare le curiosità del suo esercito di fan, anche a costo, come era prevedibile, di trovarsi di fronte ai soliti leoni da tastiera. “Non sei mai stata così tanto tempo con Leo in 2 anni. Nuovo record”, ha ironizzato un utente. (Continua dopo la foto)

























Ma la risposta stizzita di Chiara non si è fatta attendere: “Sì, se una mamma lavora è normale che non possa passare 24 ore su 24 con i propri figli – ha sottolineato lei – Un ragionamento semplice che evidentemente ti sfugge”. Poi la questione ‘peso’. Chiara Ferragni è una di quelle che non teme di parlare dei suoi kg e a domanda diretta sul suo effettivo peso risponde senza problemi. (Continua dopo la foto)















In un’altra storia di Instagram ha chiarito al fan di turno che le chiedeva se pesasse 58 kg come si legge in rete che il suo peso attuale oscilla fra i 58 e i 60 kg, a seconda di quanto mangia e di quanto si allena. “Sono alta 1.77, penso che questo sia il giusto peso per me”, ha aggiunto. E poi: “Sono stata più magra in passato e i momenti in cui ero più magra corrispondevano a quelli in cui ero meno felice”. (Continua dopo le foto)











“La felicità per me è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita ma anche riuscire a non pensare sempre al fisico perfetto”. Non è la prima volta che dà spiegazioni di questo tipo. Quando era incinta di 7 mesi le avevano fatto notare che la sua pancia era “troppo piccola” e lei: “La mia pancia non è ancora molto grande ma ho ancora 3 mesi di gravidanza davanti. Sono alta 1.77 e all’inizio della gravidanza pesavo 57 kg, ora ne peso 65″.

