Antonella Mosetti non è sicuramente nuova a scatti provocanti su Instagram. Scatti super sexy che ogni volta infiammano la rete ma uno degli ultimi non è piaciuto proprio a tutti. E lei, ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente del primo Grande Fratello Vip è stata accusata di volgarità.

Nel post è alle prese con alcune pose sexy: l'influencer si lascia infatti ammirare con indosso solo una giacca di jeans, mentre il lato B rimane completamente nudo. La seconda foto in realtà svela la presenza di un perizoma nero che nella prima forse è stato abilmente nascosto per mostrare per intero il grosso tatuaggio sul fianco destro, ma i follower si sono concentrati sulla prima foto, quella appunto in cui il fondoschiena di Antonella Mosetti è senza veli.

























Una foto certamente audace che questa volta però ha scatenato alcuni follower che si sono scagliati contro la showgirl, lasciandosi andare a commenti al vetriolo. Ovviamente gli ammiratori di Antonella Mosetti si sono fatti sentire anche sotto a questo post, ma come riporta Il Giornale si legge anche: "Quanto sei volgare… la bellezza è tutt'altro", ha scritto una fan delusa. La diretta interessata non ha dato peso a quel commento, d'altronde come detto non è certo nuova a questo genere di scatti sensuali.















La mamma di Asia Nuccetelli, che invece ha da poco presentato ai fan di Instagram il suo nuovo fidanzato, spesso presta il suo fisico statuario per pubblicizzare abiti, creme e accessori. Il tutto senza rinunciare a mettere in mostra curve esplosive e sensualità. Il profilo Instagram di Antonella Mosetti è pieno zeppo di primissimi piani della scollatura, del corpo fasciato in costumi e abiti minimal oppure pose provocanti.









Visualizza questo post su Instagram @chiclove1 JACkET ✅ #women #jacket #style Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📸 (@antonellamosetti) in data: 8 Mag 2020 alle ore 1:36 PDT



Ma come detto l’ultimo “shooting casalingo” pubblicato dalla ex gieffina dove è ben evidente il tatuaggio che da qualche anno decora i suoi glutei non è piaciuto a tutti. Alcuni si lamentano per la posa, altri per le movenze, altri ancora per l’espressione del viso. Insomma, non è passato inosservato ai suoi hater. “Dice di non lavorare perché non è come le altre – ha scritto per esempio un utente – dal profilo dimostra di essere peggio”.

