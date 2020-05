Dopo la foto da bambino, una più recente ma di diversi anni fa: Luca Argentero è in vena di ricordi in questi ultimi giorni. Reduce dall’enorme successo della fiction per la Rai ‘Doc – Nelle tue mani’ e in procinto di diventare papà per la prima volta, l’ex gieffino e oggi attore affermatissimo ha pubblicato due scatti inediti sul suo affollato profilo Instagram.

Scatti che, nemmeno a dirlo, hanno fatto la gioia dei suoi tantissimi fan. La scorsa settimana aveva omaggiato la sorella Francesca con una vecchia fotografia. Entrambi bambini eccoli ritratti in quello che sembra essere il salotto di casa. La protagonista della foto è Francesca in realtà: la sorella minore dell'attore ha la frangetta, indossa una calzamaglia rossa e un maglioncino nero e sorride felice. Dietro di lei spunta il fratello, che l'abbraccia stretta.

























Una bellissima immagine di amore, protezione e complicità che ovviamente non poteva passare inosservata. La didascalia? "Altro che congiunti… Appiccicati direi…". Con queste le parole Luca Argentero accompagna la foto dolcissima che lo ritrae con la 'sorellina'. Il post è stato ovviamente accolto da numerosi like e commenti, anche da parte degli amici vip. Tra questi compare un cuore da parte della compagna di Luca, Cristina Marino e messaggi anche di Nicolas Vaporidis e Alessia Ventura.















Tempo pochi giorni e riecco Luca Argentero versione 'vintage'. Questa volta lo scatto è in bianco e nero e la caption è ironica. Se infatti oggi l'attore classe 1978 incanta il pubblico con capelli corti e barba lunga leggermente brizzolata, qualche anno fa Luca li aveva lunghi e un po' mossi. Non tutti, probabilmente, lo ricordano in questa versione. E lui scrive: "Tanti ciuffi addietro".









Visualizza questo post su Instagram Tanti ciuffi addietro Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 9 Mag 2020 alle ore 6:31 PDT



In effetti, la cosa che più salta all’occhio nello scatto in primo piano è proprio il lungo ciuffo ‘selvaggio’ e l’assenza di barba. Ma sguardo, sorriso e fascino sono inconfondibili, così come la sua bellezza. E infatti gli apprezzamenti dei fan non sono tardati ad arrivare: “Bello come il sole”, “Non si fa così: all’improvviso ti appare una foto del genere e si ha una sincope”, “Sei di una bellezza stratosferica”, “Tanta roba”, si legge tra la marea di cuori e di domande sulla seconda stagione di ‘Doc’.

