Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Al Bano e Romina Power hanno nuovamente emozionato, come sempre è accaduto. Si sa che Romina ha trascroso questi giorni di isolamento non troppo distante da Al Bano, a Cellino San Marco. Il cantante lo ha confermato, ammettendo che tra i due esiste solo e unicamente un ottimo rapporto di amicizia e un legame basato sulla stima reciproca, anche professionalmente. Poi uno sfogo tra i più memorabili di sempre.

Oggi Al Bano torna a fare capolino tra le pagine di gossip e decide di farlo su La Gazzetta del Mezzogiorno. Come si sa, come mamma Jolanda e papà don Carmelo, anche Carrisi ama la natura: "I miei genitori non hanno mai abbandonato la tradizione, anche dopo i successi del figlio che li portava in giro per il mondo. Quando si spegnevano i riflettori, io mi godevo un altro spettacolo, vero e tutto mio, che era il loro viso".

























E aggiunge: "E comunque io stesso seguo tutti i santi giorni le coltivazioni, mi do da fare certe volte nei vigneti che ho qui a Curtipitrizzi. Curo l'orto e porto i frutti dal campo alla tavola, non c'è niente di più bello. Anzi al riguardo, direi che il sogno che hai fatto sfiora la telepatia, adesso che ci penso. Da quando è incominciata questa quarantena sto mangiando tanta cicoria, ma cicoria selvatica, attenzione, roba di qualità eccelsa. La mischio con rucola, radicchio e insalata verde, condendo tutto con olio e aceto. E sto benissimo. Ho perso già tre chili".















E a proposito dei cari affetti, non poteva mancare un pensiero per mamma Jolanda: "Ha deciso di andarsene nel momento giusto. Ancora 20 giorni e avrebbe compiuto 97 anni. Viveva accartocciata su sé stessa, completamente dipendente. Era una candela che aveva esaurito la sua cera", così come nei riguardi di Ylenia: "Ylenia. Soltanto nell'udire questo nome mi si riapre una ferita tremenda. Rimarginarla è impossibile. Di lei sappiamo ciò che si sa; e poi più niente. Però ognuno porta la sua croce nella vita, ognuno ha la sua e non la sceglie: e io mi tengo questa".









L’intervista dà modo di apprendere molto sugli ultimi tempi vissuti da Al Bano. Non poteva che parlare anche di Loredana Lecciso: “Non è soltanto la mia fidanzata: ci ho fatto due figli eh? E in ogni caso, sia come sia, questa è una descrizione familiare tua, la pronunci tu e la scriverai come credi. Non mia. Io non ho detto e non dirò più niente”. Stanco del pettegolezzo, Al Bano chiosa così: “Non ne posso più: basta con il gossip. Basta adesso. È una cosa che non posso più sopportare. Tanto che ho chiamato i direttori di alcune riviste e ho detto: volete fare i soldi creando storie e storielle sulla mia situazione? E va bene: ma pagate. Pagate per ogni copertina e date tutto il ricavato in beneficenza. Ma mi hanno risposto: niet”.

