“Adesso possiamo dirvelo”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allo scoperto: una notizia splendida

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno lasciato tutti senza parole. Forse nessuno avrebbe scommesso sulla coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, e invece eccoli, sempre più uniti e complici, pronti a scendere in campo anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. Li abbiamo visti indossare tute e scarponi per coltivare e curare il terreno della tenuta in cui hanno trascorso insieme questo periodo di isolamento. Di oggi un’altra novità.

In collaborazione con il marchio MB Wear, nasce un'originale linea di mascherine, il cui ricavato, lo afferma subito la coppia su Instagram, sarà devoluto in beneficenza. Lo avevano preannunciato e oggi diventa una certezza. Le mascherine andranno indossate ancora per diverso tempo e la coppia ha pensato bene di creare una linea di 'tendenza', con alcuni dettagli molto simpatici.

























"Finalmente possiamo mostrarvi il nostro nuovo progetto ideato da me e Ignazio… In collaborazione con il nostro amico Gianpiero e i ragazzi di MB Wear, anche in un momento così difficile, abbiamo voluto continuare a sorridere e far sorridere! Vi ricordo che parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas per dare un sorriso anche alle persone più in difficoltà", così viene riportato sul profilo Instagram di Cecilia, poi diffuso anche da Moser.















Nello specifico, la linea delle originali mascherine 'anti Covid-19', è realizzata dagli ex professionisti Bandiera e Dall'Antonia, disegnata dall'illustratore e artista napoletano D'Alessandro, che ha lavorato con Justin Bieber. La linea di mascherine ha persino un nome, ovvero "CRIM protection". Sono filtranti e 100% Made in Italy, prodotta dalla MB Wear, azienda trevigiana.









“L’idea di queste mascherine è nata dal desiderio mio e di Cecilia di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incrociamo per strada e di strapparne uno a loro. Insomma, volevamo continuare ad apparire noi stessi, anche con il filtro della mascherina!”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Ignazio Moser e siamo certi che l’idea è già un successo preannunciato. Sono già in tanti a chiedere dove potranno essere acquistate.

