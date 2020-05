“Altro che congiunti… Appiccicati direi…”. Con queste le parole l’attore del momento, uno tra i più talentuosi (e affascinanti) del cinema e della tv italiani, accompagna una foto dolcissima che lo ritrae con la sorellina. Si tratta di uno scatto di tanti anni fa che ha voluto condividere con i follower di Instagram, poi impazziti di fronte a tanta dolcezza.

Entrambi bambini eccoli ritratti in quello che sembra essere il salotto di casa. La protagonista della foto è Francesca in realtà: la sorella minore dell’attore ha la frangetta e indossa una calzamaglia rossa e un maglioncino nero e sorride felice. Dietro di lei spunta il fratello, che l’abbraccia stretta. Una bellissima immagine di amore, protezione e complicità che ovviamente non poteva passare inosservata. (Continua dopo la foto)

























Luca Argentero ha fatto centro. Il post con la sorella è stato ovviamente accolto da numerosi like e commenti, anche da parte degli amici vip. Tra questi compare un cuore da parte della compagna di Luca, Cristina Marino, che sta attendendo il grande giorno in cui diventerà mamma occupandosi della sanificazione della casa e postando nelle Stories i risultati ottenuti dalle donne che seguono i suoi programmi di fitness. (Continua dopo la foto)















Ma anche Nicolas Vaporidis e Alessia Ventura hanno commentato il bellissimo omaggio che Argentero, che è reduce dal successo di ‘Doc -Nelle tue mani’ ha dedicato alla sorella Francesca. Lei, dal canto suo, ha subito ricondiviso sul suo profilo Instagram il bellissimo gesto d’amore fatto da Luca che è stato invaso di cuoricini e faccine innamorate. Tra l’altro i due sono anche legati da un progetto importante. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Altro che congiunti… Appiccicati direi… ❤️ @francesca_argentero Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 6 Mag 2020 alle ore 6:57 PDT



Luca Argentero e la sorella sono infatti impegnati nella fondazione e la promozione della onlus 1 Caffè. Francesca, che nella vita è imprenditrice nel campo della comunicazione in quanto ha fondato una sua agenzia dopo aver collaborato con alcune realtà di spicco del settore, si occupa dell’immagine dell’associazione fin dalla sua nascita. E, sempre a sbirciare il suo social, condivide spesso foto del suo adorato cane e dei suoi viaggi.

