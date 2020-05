Antonella Clerici è da sempre una delle conduttrici più amate e, per stare ancora più vicina al suo pubblico, è molto presente e attiva sui social. Il suo profilo Instagram è sempre aggiornatissimo e come tante altre sue colleghe Antonellina lo usa per condividere le sue giornate, pensieri e ricordi con i follower.

Spesso mostra ritratti di famiglia, con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone protagonisti, ma anche scorci della sua bellissima casa ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove ormai vive da tempi. Non mancano nemmeno i momenti di nostalgia: ultimamente ha pubblicato diverse foto vintage che, inevitabilmente, le hanno fatto fare il pieno di like e di commenti. Qualche giorno fa, poi, la ex regina de La Prova del cuoco ha anche mostrato per la prima volta i figli del suo compagno.

























In casa con lei non ci sono solo Vittorio Garrone e Maelle ma anche i figli di lui, Beatrice e Luca, nati dal suo precedente matrimonio. "Noi della quarantena, per non dimenticare, con gli oggetti che l'hanno caratterizzata, Monopoli e Lego, Il Trono di Spade… Vittorio, Beatrice, Luca, Maelle, Argo. Pepper la bassottina al momento della foto era latitante", ha scritto lei a corredo dello scatto della famiglia allargata. Ma una delle ultime foto social ha destato stupore e non poche polemiche: quella del ponte di Genova.















I suoi fan sanno che vive in Piemonte e anche che lo spostamento tra regioni è ancora possibile solo in pochissimi casi. Perché allora, si sono chiesti in tanti, la Clerici ha sconfinato fino ad arrivare in Liguria? Il post è stato sommerso di commenti indignati ma anche preoccupati: "Hai sconfinato cara Antonella", "Ma non potevi, sei uscita dalla tua Regione, "Ma si può uscire dalla propria Regione?", "Ha sconfinato e non si può… ma avrà avuto gravi motivi".









Passando… ponte di genova❤️ #nuovopontedigenova



A spegnere le polemiche ci ha pensato la stessa Antonella Clerici spiegando il motivo del suo spostamento: “Visita oculistica urgente a Maelle”. E sempre nei commenti, ha specificato che la sua villa ad Arquata Scrivia dista solo mezz’ora dall’ospedale e che, essendo la visita urgente, lo spostamento era consentito in quanto considerato di assoluta necessità ai fini di preservare la salute della bimba. Caso chiuso dunque.

