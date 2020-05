Da quando è iniziata la quarantena i vip sono diventati ancora più attivi sui social. Durante il lockdown quasi tutti hanno provato a intrattenere i follower mostrando le lunghe giornate casalinghe tra consigli di cucina e allenamenti casalinghi o anche rispolverando gli album dei ricordi. Qualcuno ha anche organizzato piccoli concerti.

E poi, immancabili, le dirette su Instagram. Addirittura alcuni dei volti noti e dei conduttori, orfani dei loro programmi in tv, hanno creato veri e propri palinsesti alternativi. Per esempio Caterina Balivo, Bianca Guaccero ed Elisa Isoardi. E anche uno come Paolo Bonolis, solitamente refrattario ai social al contrario della moglie, attraverso il profilo dell'agenzia di Sonia Bruganelli ha realizzato lunghe interviste con altri personaggi amati e famosi tra il grande pubblico. Ma in una delle ultime è scattata una gaffe.

























Come riporta Il Giornale, in una delle ultime interviste il conduttore di Avanti un altro ha avuto come ospite Mara Venier, che invece per la gioia del suo pubblico è da sempre molto presente su Instagram, e insieme hanno dato vita a un siparietto esilarante, pieno di giochi di parole e doppi sensi. La conduttrice di Domenica In ha raccontato le sue avventure social, che molto spesso coinvolgono anche suo marito Nicola Carraro che era accanto a lei durante la diretta.















Mara Venier ha raccontato come ultimamente il marito abbia la passione di riprenderla di nascosto durante le faccende domestiche. I fan della 'zia' lo sanno bene: più volte, con la sua innata ironia, Mara ha mostrato quegli scatti 'rubati' in cui indossa outfit molto casalinghi e sì dà alle pulizie. "Lui mi fa dei video mentre io non me ne accorgo, mentre sto scopando.", ha detto a Bonolis.









Visualizza questo post su Instagram EHM, OKAY✈️ #maravenier #paolobonolis Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 1 Mag 2020 alle ore 7:04 PDT



Sentita quella frase, poteva Bonolis lasciarsi sfuggire l’occasione? Ha colto immediatamente la palla al balzo, sottolineando il doppio senso delle parole della conduttrice. “Come fa a farti i video? Con chi stai scopando?”, le ha chiesto con malizia scatenando l’ironia dei tanti utenti connessi. E la Venier è stata costretta a specificare: “In terrazzo, con la scopa. Quando sto pulendo, scopando, qua sto sempre a pulì.” Ma ormai la frittata era fatta: “Perdonami, lo capisci da te che era fraintendibile”, ha concluso Bonolis, prima che la presentatrice cercasse alcuni video realizzati da suo marito.

