Star del web, food blogger di successo e cuoca tra le più amate, anche in tv. Benedetta Rossi è un fenomeno ed è inarrestabile. Le sue ricette, condivise sul suo affollatissimo profilo Instagram oltre che raccontate per filo e per segno all’interno del programma ‘Fatto in casa per voi’ sono semplici, gustose, sempre incentrate sulla tradizione e prendono forma nella cucina della bellissima casa immersa nel verde dove vive con il marito Marco e il loro cane Nuvola.

Benedetta ha un esercito di fan che adora replicare i suoi manicaretti e si diverte a seguirla anche nel quotidiano. Perché oltre a essere bravissima ai fornelli, la marchigiana 48enne è anche simpatica e soprattutto una donna 'normale' che si mostra anche con la ricrescita ai capelli o mentre prova ad alleviare il dolore del mal di schiena.

























Attaccatissima alla famiglia, Benedetta Rossi ha da poco potuto riabbracciare la nonna e la zia. E ovviamente, visto che il pubblico ormai ha imparato a conoscerle, ha mostrato l'incontro con le due anziane su Instagram. La cuoca è entrata in casa loro con le chiavi e fatto così una sorpresa alla nonna e alla zia, che si sono letteralmente illuminate quando l'hanno vista. "Non ci abbiamo capito niente in questo periodo", le hanno detto con il loro simpatico accento marchigiano.















Tra una video ricetta e un'altra, infatti, la cuoca racconta anche le sue giornate e scorrendo il suo profilo ecco spuntare una foto inedita di lei da giovane che qualche tempo ha voluto far vedere ai follower commentandola come al solito con ironia. Siamo abituati a vederla coi capelli molto corti e lisci e beh, a 14 anni aveva tutt'altra chioma! Capelli lunghi, folti e ricci: a primo impatto è irriconoscibile!











“Quando metti in ordine e aprendo una scatola scopri che a 14 anni sembravi il chitarrista degli A-Ha e avevi pure i baffetti (vietato zoomare)” è la didascalia con cui con la sua proverbiale ironia Benedetta accompagna la foto ricordo. Benedetta di oggi che stringe la foto della Benedetta di ieri: stesso sguardo, stessa espressione. Cambiano solo i capelli e, ovviamente, ora che di anni ne ha 48 il suo viso è più ‘vissuto’. Inutile dire che lo scatto è stato commentatissimo: “Sei un mito”, “Stavi benissimo”, “Anche io avevo quel taglio”, si legge tra la marea di messaggi.

