“Un dramma”. Alessia Marcuzzi senza filtri sui social: si è fatta vedere così

Alessia Marcuzzi si svela sui social. La showgirl, costretta a casa come tutti in questo periodo, continua a tenere aggiornati i suoi fan e tenere alta l’attenzione con scatti mozzafiato. L’ultimo, a differenza degli altri, senza trucco. Il motivo è semplice: Alessia Marcuzzi presenta i suoi quattro prodotti di bellezza e mostra con un vero e proprio tutorial come si usano. Crede fermamente nella linea Luce, che ha creato da imprenditrice.

Coinvolta nel progetto beauty, si fa vedere dai follower al naturale. Nonostante qualche segno del tempo e immancabili rughette, la 47enne è radiosa: non le importa di essere acqua e sapone. E’ la luce interiore che vuole sia esaltata sul suo viso e su quello di ogni donna. “Sono felice e anche molto emozionata perché posso finalmente parlarvi di Luce, la mia linea skincare completamente clean beauty”, scrive la presentatrice per lanciare il suo video tutorial in cui presenta i quattro nuovi prodotti. Continua dopo la foto

























Poi aggiunge: “Mi avete inondato il profilo instagram di Luce by Alessia Marcuzzi con la vostra bellezza autentica e la vostra positività….Grazie!”. La Pinella aveva chiesto di inviare foto in cui tutte si mostrassero senza make up, al naturale, come sta facendo lei, ed è stata accontentata.“Ecco qui i miei quattro prodotti, la mia linea è con tutti ingredienti di origine naturale. Ho deciso di farla perché io tengo tanto alla mia pelle, voglio sia sana e curata. Ho pensato di fare una crema adatta a me, i cui risultati durassero nel tempo”, spiega Alessia Marcuzzi. Continua dopo la foto















“Ho cercato di usare tutti prodotti al naturale al 99 per cento e italiani, la maggior parte sono della macchia mediterranea”, sottolinea ancora.Alessia Marcuzzi dà il via alla beauty routine: “La mattina dopo il vostro detergente e tonico, ho pensato a un siero, ha un effetto tensore, è leggerissimo, va usato prima della crema, ma può essere usato anche da solo, come base per il trucco: è perfetto”. Alessia Marcuzzi lo stende sul viso, collo e decoltè. Continua dopo la foto













“Passiamo adesso al contorno occhi”, dice la conduttrice Mediaset, che mostra il secondo prodotto. “Io lo voglio leggerissimo, ma che tolga le zampe di gallina, le rughette, per me è sempre stato un dramma”, spiega. La crema è a base di acido ilaluronico e aloe vera, quindi anche rinfrescante. Quando parla della crema per il volto è emozionata: “E’ proprio quella che volevo, a base di acido ialuronico e vitamina E, molto idratante. Si applica su tutto il viso, la uso da sei mesi, sono notevolmente diminuite le rughette, io sono una rugosetta, specialmente sul collo, ne ho veramente tantissime, ma sono molto migliorate, i miei pori sono molto meno dilatati e non ho più bisogno di mettere il fondotinta. Metto solo rossetto e mascara e posso uscire”.

