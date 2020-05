Anche Simona Ventura è più attiva che mai in questi giorni su Instagram. Tra le Storie si mostra mentre cucina e in uno degli ultimi post ha condiviso la gioia della prima passeggiata in città dopo tanto tempo in isolamento. La conduttrice ha celebrato il primo giorno della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza sanitaria concedendosi una bella passeggiata per le strade di Milano.

Quindi ha pubblicato su Instagram una foto scattata dal compagno, Giovanni Terzi, che la ritrae davanti al Castello Sforzesco e nella didascalia ha scritto: "E con la PRIMA passeggiata mattutina si torna alla (quasi) normalità…Milano non ti ho mai sentito così vicina…". Il post di Super Simo è stato subito commentatissimo e tra un cuoricino e un altro i suoi follower hanno colto l'occasione per augurarle una buona giornata.

























Ma una notizia triste che ha scosso il mondo dell'arte e della fotografia l'ha da poco raggiunta: è scomparso il fotografo e ritrattista Bob Krieger. Autore di ritratti a personaggi molto importanti, come Gianni Agnelli e Giorgio Armani, era nato ad Alessandria d'Egitto nel 1936, dunque aveva 84 anni. La morte di Bob Krieger ha colpito nel profondo molti vip e Simona Ventura ha voluto salutarlo sui social.















Appresa la notizia, Simona Ventura ha voluto dedicare un post sui social per ricordare il fotografo e ritrattista di origini egiziane venuto a mancare in queste ultime ore. La conduttrice ha pubblicato due scatti in bianco e nero, uno suo e uno di Krieger e scritto: "Aldilà dell'enorme bravura…Eri una persona gentile e cordiale…Un vero artista…Buon viaggio Bob Krieger…Mi mancherai tanto".













Bon Krieger era un “signore di altri tempi, un professionista che usava il suo talento”, scrive ancora Simona Ventura nel post di addio al grande artista. Il fotografo per cui nutriva tanta stima e ammirazione ha trascorso quest’ultimo periodo a Santo Domingo, in casa di amici. Era rimasto bloccato lì per via dell’interruzione di qualsiasi volo per l’emergenza sanitaria.

