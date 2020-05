Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano la loro quarantena nella tenuta trentina di Nacho. Una quarantena che non ha evitato alla coppia di far perdere le sue tracce. Sempre presenti sui social e attenti a non perdere contatto con in fan. Cecilia Rodriguez alla prese con lezioni di make up. E Ignazio che si è dato al lavoro al fianco di papà.

In queste ultime ore Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto un annuncio che ha immediatamente infiammato gli animi dei loro tantissimi fan. Di cosa si tratta? I due fidanzatini si alleneranno in diretta su instagram con l'aiuto di un personal trainer. A tal proposito la sorella di Belen Rodriguez ha dichiarato: "Finalmente mi allenerò…L'appuntamento è oggi alle 18.30…Faremo questo allenamento insieme…"

























Successivamente è intervenuto Ignazio Moser, il quale ha colto la palla al balzo per prenderla un po' in giro:"Questa è la seconda volta che si allena in quarantena…Comunque ci alleneremo con un grande personal trainer che ci aiuterà anche a fare non cose troppo difficili…Alla portata anche della Chechu…Seguiteci così la Cecilia Rodriguez vi potrà stupire…"E ovviamente i fan hanno già dichiarato di non vedere l'ora di poter avere l'opportunità di allenarsi con loro.















In questi ultimi giorni molti giornali hanno riportato la news per cui pare che il Governo Conte voglia dare a tutti i cittadini un bonus di ben 500 euro per l'acquisto di biciclette e monopattini. Il fondo disponibile dovrebbe essere di circa 120 milioni di euro. Una notizia questa particolarmente gradita anche da Ignazio Moser, la cui fidanzata ha fatto molto parlare per una sua recente dichiarazione.











Visualizza questo post su Instagram 07.05.20 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 7 Mag 2020 alle ore 7:42 PDT



Cosa ha detto il fidanzato di Cecilia Rodriguez? In pratica quest’ultimo, nelle sue storie su instagram, ha pubblicato una di queste news, e nella didascalia ha scritto: “Ogni tanto arrivano anche buone notizie…”

L’ultimo post pubblicato su instagram da Ignazio Moser ha fatto molto ridere i suoi numerosi follower. Difatti il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha pubblicato sul social fotografico un suo selfie in cui è impegnato a fare esercizio fisico, e nella didascalia ha scritto:“Quando ti senti Thor il Dio del tuono, ma poi ti ricordi che sei Nacho il Dio del cielo nuvoloso…”nInsomma nonostante il periodo particolarmente infelice un po’ per tutti, Ignazio Moser non ha comunque perso la sua ironia e voglia di scherzare, riuscendo così a strappare un sorriso ai suoi tanti fan.

