Tornata alla guida di ‘Vieni da me’ per la gioia dei tanti fan, Caterina Balivo ha trovato il modo di far parlare di sé. La conduttrice, che in questi giorni ha avuto la possibilità di intervistare ospiti di prim’ordine, è tornata in grande stile. Nonostante l’assenza di truccatrici e parrucchieri nei camerini Rai, Caterina Balivo ha saputo mostrarsi perfetta e glamour.

I suoi look, spesso elogiati dai fan che la seguono in tv e sui social, non sono passati inosservati e la mascherina dorata indossata durante lo spostamento da casa a Viale Mazzini ha suscitato alcune polemiche. Caterina Balivo, infatti, ha condiviso su Instagram un selfie in cui si è mostrata con un dispositivo di sicurezza molto fashion, talmente tanto da far insorgere alcuni utenti del web. "Come donna di casa (nelle storie) ti stimo. Come conduttrice…farsi notare non è molto apprezzabile: la mascherina dorata.

























Quella normale, dei comuni mortali, fa male? No!", ha tuonato un hater, "Ma hai fatto la mascherina con un perizoma?", ha ironizzato un altro, "Chic la mascherina… Ma protegge con questo tessuto? Ho dei dubbi", ha notato un altro utente, mentre qualcun altro ha rimproverato alla Balivo il fatto di aver voluto sponsorizzare una mascherina che, oltre ad essere appariscente, costa anche molto rispetto alle altre. Da dove proviene dunque la mascherina in questione?



















È presto detto: fa parte della collezione creata ad hoc da Flavia Padovan. Un tocco glam, per non rinunciare a quel pizzico di femminilità. La stilista ha deciso di dare così il suo contributo creativo e non solo: il ricavato della vendita delle mascherine 20 euro, (esclusi i costi di spedizione) sarà devoluto, all'Ospedale Spallanzani di Roma.













Caterina Balivo non è l’unico personaggio del mondo dello spettacolo a finire nel mirino della rete per aver indossato una mascherina diversa dalle solite che si vedono in giro. Come lei, anche Alessia Marcuzzi è stata insultata e criticata per aver sfoggiato un dispositivo di sicurezza creato da una stylist e, per questo, è stata pesantemente accusata da molti internauti di voler speculare anche durante una emergenza sanitaria.

