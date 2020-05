Auguri a Chiara Ferragni che compie 33 anni. Il gesto di Fedez che ha stupito tutti, cosa ha fatto il rapper

Chiara Ferragni ha compiuto 33 anni e festeggia senza party né eventi in grande stile, chiusa in casa dall’inevitabile quarantena. Una ricorrenza lontana anni luce dai mega compleanni cui lei e il marito Fedez ci avevano abituati negli anni scorsi, tra (controverse) feste al supermercato o nei parchi di divertimento. Stavolta si celebra la ricorrenza tra le mura casalinghe della splendida dimora di Milano City Life, tra valanghe di fiori, palloncini e la classica torta, ovviamente con il piccolo Leone. E c’è l’omaggio ironico di Fedez, che ha scelto un messaggio di auguri molto particolare.

Su Instagram, il rapper ha pubblicato un breve video della moglie, nel quale ha inserito la frase scherzosa "Piccole tette, grande cuore". Potrebbe sembrare una burla non troppo lusinghiera, se non fosse che è la citazione di un famoso post pubblicato dalla stessa Chiara un anno fa ("Small boobs, big heart"), in cui la fashion blogger si mostrava (quasi) in topless mostrando orgogliosamente le forme naturali, in un mondo dello spettacolo sempre più dominato dalla chirurgia plastica.

























La Ferragni, da parte sua, ha pubblicato diverse foto della giornata e ha condiviso un post con un messaggio per i fan a margine di una serie di scatti che mostrano i suoi primi dieci compleanni. Nonostante la distanza dai genitori e dalle sorelle e il cambiamento radicale che l'emergenza sanitaria sta apportando al mondo delle webstar (senza eventi, con le aziende di moda in crisi), Chiara si dice tranquilla e felice come non mai.

























Del resto, nel racconto della sua quotidianità in questi mesi di quarantena ha saputo mantenere intatto il rapporto con i fan, dimostrandosi ancora una volta la più abile (e autentica) delle influencer italiane. Oggi è il mio trentatreesimo compleanno e sento che è il più felice e sereno che abbia provato da anni.



Mi sento felice per essere circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dagli amici e dalle persone che conosco e da voi ragazzi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa mai sentire sola. Tutti voi ragazzi mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie per aver condiviso così tanto di questi meravigliosi anni con me. Sono così emozionata in questo momento e sono così grata a tutti voi che avete sempre tifato per me. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi.

